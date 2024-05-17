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受惠 AI 浪潮 第1季製造業產值年增4.56%、結束連五季衰退

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
經濟部今（17）日公布2024年第1季製造業產值統計，產值4兆4,194億元，較上年同季增加4.56%，結束2022年第4季以來連續五季負成長。主因受惠人工智慧、高速運算與雲端資料服務等需求成長，激勵資訊電子產業生產動能增強。 圖／經濟部提供
經濟部今（17）日公布2024年第1季製造業產值統計，產值4兆4,194億元，較上年同季增加4.56%，結束2022年第4季以來連續五季負成長。主因受惠人工智慧、高速運算與雲端資料服務等需求成長，激勵資訊電子產業生產動能增強。 圖／經濟部提供

經濟部今（17）日公布2024年第1季製造業產值統計，產值4兆4,194億元，較上年同季增加4.56%，結束2022年第4季以來連續五季負成長。主因受惠人工智慧、高速運算與雲端資料服務等需求成長，激勵資訊電子產業生產動能增強。

談及後續製造業景氣復甦發展，經濟部表示，全球經濟持續受高利率、通膨起伏不定，以及美中科技爭端延續、地緣衝突風險升高等不確定因素干擾，惟高效能運算、人工智慧等新興科技應用加速拓展，對國內半導體高階製程、伺服器等相關供應鏈生產持續挹注，有助於我國製造業生產動能逐步回溫。

關於各產業表現，根據經濟部統計顯示，資訊電子產業方面，電子零組件業產值較上年同季增加11.76%，其中積體電路業因人工智慧與高速運算需求強勁，挹注12吋晶圓代工持續增產，致產值攀升至8,890億元，年增14.06%；面板及其組件業亦因大尺寸面板產品價格高於上年同季，致產值增加至1,181億元，年增9.99%；電腦電子產品及光學製品業受惠AI浪潮，加上部分產品客戶回補庫存及手機鏡頭訂單挹注，帶動伺服器等產品接單暢旺，產值增加至3,393億元，創歷年同季新高，年增27.21%。

傳統產業方面，基本金屬業因去年農曆年前備貨效應提前，加以上年同季業者規劃多條產線停機調節產能，比較基數偏低，年增1.00%；汽車及其零件業在電動轎車、客貨兩用車新車款訂單成長，汽車用零件國內外需求增加，以及大型貨車因市場需求下滑調節減產交互作用下，產值年增0.99%。

化學材料及肥料業、機械設備業則因全球復甦力道緩慢，終端需求仍未明顯回升，加上部分石化產品受國外產能開出市場競爭加劇影響，分別年減5.70%及2.29%，惟減幅已逐季收斂。

經濟部表示，由於產值會受價格波動影響，若剔除價格因素按產量觀察，2024年第1季製造業生產指數87.26，較上年同季增加6.22%，結束2022年第3季以來連續六季負成長。

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