英特爾 CSR 報告 將打造史上最永續晶圓代工

英特爾公布CSR報告，該公司執行長基辛格（Pat Gelsinger）發出公開信，強調希望打造史上最永續的晶圓代工。

基辛格指出，每項產品的推出，英特爾都深信將推動世界往前邁進。超過半個世紀以來，英特爾的創新帶動科技進步，並改善世界各地人們的生活。

《2023-2024年英特爾企業責任報告》呈現英特爾透過「RISE」策略取得的傲人成績，基於英特爾成員的技術、專業與熱忱，致力於創造一個更負責任、包容，以及永續發展的世界。

英特爾希望打造史上最永續的晶圓代工，在生活各方面都邁向數位化的趨勢之下，AI時代蓬勃發展。為迎接AI時代的來臨，英特爾推出全球首次專為AI時代設計的系統級晶圓代工服務，並以永續發展為建構核心。以2023年為例，統計顯示英特爾在全球代工服務中，再生能源電力的使用率高達99%，同時也與供應商、客戶和同業合作，開發下一代的永續製程和產品。

同時，英特爾不畏未來劇變的供應鏈，近年諸多事件凸顯全球供應鏈的脆弱，不僅導致半導體嚴重短缺，更對經濟造成重大衝擊。英特爾透過積極投資盼能改變現狀，並設立至2030年前，全球50%的半導體於美國、歐洲生產的目標。

另外，英特爾也積極建立開放式生態系，強調這是英特爾的基礎，也是其發起首屆全球半導體產業永續發展高峰會的原因。英特爾表示，其付出也獲得歷史性的進展，從促進和保障人權的負責任的AI（Responsible AI）到分散式雲端運算，英特爾的「AI無所不在」正引領AI PC時代的到來。

再者，英特爾也強調在所有業務中堅持高道德標準，該公司積極履行義務，包括倡導負責任的礦產採購、提倡人權，以及將英特爾對多元和包容的承諾，延伸至供應商，同時大力投資人才培育，以在AI時代蓬勃發展。

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