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因應AI時代 郭智輝：用最嚴苛情境預測未來用電需求

中央社／ 台北17日電

準經濟部長郭智輝昨天赴經濟部能源署聽取業務報告，與會官員轉述，郭智輝指示因應AI時代來臨，相關運算、伺服器、半導體設廠需求持續增加，因此應用最嚴苛情境預測未來用電需求，讓電源開發更有餘裕，確保滿足產業需求。

郭智輝近期馬不停蹄拜訪公協會、立委等，交換彼此想法，昨天亦赴能源署聽取業務報告，內容包含電力供需、電價、排碳係數、再生能源、氫能、國際合作等議題。

與會官員轉述，電力供需方面，郭智輝指示能源署應用最嚴格情境估算未來長期用電負載，讓電源開發更有餘裕，尤其後續因應AI時代「算力即國力」情況，AI新投資、運算、伺服器、半導體設廠需求持續增加，應思考新的負載預測模式，而非傳統模型僅根據經濟成長率、溫度影響進行預測。

官員指出，郭智輝建議將過去負載預測數據，和2021年因疫情、出口帶動用電快速成長狀況進行比對，並考慮納入新的預測參數；郭也提到，目前產能稼動率慢慢回升，下半年全球景氣回暖將進一步帶動產業需求，「用電量會更大」，不能小看景氣和新增的AI需求。

官員轉述，郭智輝強調，「與其問題發生後再和社會解釋危機，不如現在就把各種可能因素疊加起來、努力解決」。

綠電議題部分，官員表示，郭智輝近期拜訪公協會有直接詢問業者綠電需求與可接受價格，業者亦提及綠能開發時間缺乏彈性推高綠電成本；郭認為，政府應積極協助綠電媒合，更快速幫大家解決問題。

此外，現場台電報告未來除役或新增機組狀況，至2030年將淨增加910萬瓩發電量，但前提是電源開發計畫必須順利；台電也提到除役機組（如大林5號機）可考慮轉為緊急備用機組，但此涉及跨部會協調工作。對此郭回應，準行政院長卓榮泰已指示，跨部會議題可優先提出討論。

AI 半導體 綠電

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