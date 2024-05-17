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台美租稅協定簽署 再等等

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

台美租稅協定還要再等等，財政部次長阮清華昨（16）日表示，相關法案仍待美國參議院通過，台灣方面一直努力推動。至於能否如先前預期在6月前完成簽訂，財政部官員表示，無法預估美國國會時程，不過雙方行政部門有高度共識，待法案通過後會加速推進。

阮清華昨日出席立法院財政委員會備詢，民進黨立委郭國文質詢，美國眾議院在1月已通過台美租稅協定法案，送到參議院後，目前進度看來，好像無法在6月前完成。

阮清華表示，法案送到參院後，由於是包裹法案，美國國會仍在協商，我國駐美代表處也一直在積極努力推動。

適逢美國選舉年，外界擔憂政治干擾，打亂台美租稅協定談判步調。財政部原本期待，台美租稅協定相關文書能在今年6月前完成簽訂，不過目前法案仍在美國國會。

財政部官員表示，雙方行政部門已有高度共識，但難以預估美國國會時程，待法案通過後，行政部門會很快進行相關程序。

美國為快速解決台美雙重課稅問題，針對較為迫切的議題，美國是透過「美台快速雙重稅收減免法案」來解決，一般協定常見的扣繳稅率降低、常設機構規定等都已包含在內，美國完成國會程序後，台美雙方會積極展開國際文書簽署，速度會比較快。

美國 財政部 阮清華

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