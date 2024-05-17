聽新聞
test
0:00 / 0:00
童子賢重申挺核無關藍綠
和碩董事長童子賢昨日指出，自己最早重申核能的時間點，是在一年半前，當時誰參選、誰當選尚不明朗，能源議題是全國重要走向，健全的能源政策才能帶領國家與社會健全發展，因此他近期多次提出核能主張，無關藍綠、無關政黨。
童子賢昨以台北市電腦公會榮譽理事長身分，出席ＡＩ ＰＣ產業前景座談會，由於身兼民進黨智庫副董事長，外界推測他是在為賴清德上任前解決核能爭議鋪路。接受本報專訪，他重申贊同核電，自己向來獨立思考，只要想通邏輯、方向正確，「那我就發言，沒有所謂替誰鋪路。」
童子賢指出ＡＩ及電動車發展皆需電力，國家競爭力增強之際，也需兼顧環保，若沒有穩定電力，電動車、ＡＩ及晶片製造良率都會大打折扣。
童子賢重申，自己也提出許多稅改、健保建言，這些本就是社會關切的議題，台灣如今一年的能源支出較國防預算支出高四至五倍，一年的能源支出較勞健保支出高兩倍，必須有健全的能源政策，才能帶領國家跟社會發展更趨健全。
他說，電力即國力，台灣在電動車、ＡＩ、晶片三大領域的用電增加，不必忌諱提核能。台灣在電力領域應供電穩定、不排碳、價格低廉，才能具備競爭力和國力。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 住高雄哪1區最幸福？他力推「高雄正中心」：食衣住行育樂都便利
▪ 年薪百萬…買「中壢二手房」超後悔 他列支出嘆：喘不過氣
▪ 僅差3千元！他不解一堆人不買冷暖空調 這類人曝原因：沒機會開
▪ 真假？冷氣行勸「最好15年就換一台」 網頻點頭曝關鍵：夠本了
▪ 「領頭羊」跛了 北市豪宅5年漲6.9%、新北僅8%
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言