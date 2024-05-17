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童子賢重申挺核無關藍綠

聯合報／ 記者鍾張涵／台北報導

和碩董事長童子賢昨日指出，自己最早重申核能的時間點，是在一年半前，當時誰參選、誰當選尚不明朗，能源議題是全國重要走向，健全的能源政策才能帶領國家與社會健全發展，因此他近期多次提出核能主張，無關藍綠、無關政黨。

童子賢昨以台北市電腦公會榮譽理事長身分，出席ＡＩ ＰＣ產業前景座談會，由於身兼民進黨智庫副董事長，外界推測他是在為賴清德上任前解決核能爭議鋪路。接受本報專訪，他重申贊同核電，自己向來獨立思考，只要想通邏輯、方向正確，「那我就發言，沒有所謂替誰鋪路。」

童子賢指出ＡＩ及電動車發展皆需電力，國家競爭力增強之際，也需兼顧環保，若沒有穩定電力，電動車、ＡＩ及晶片製造良率都會大打折扣。

童子賢重申，自己也提出許多稅改、健保建言，這些本就是社會關切的議題，台灣如今一年的能源支出較國防預算支出高四至五倍，一年的能源支出較勞健保支出高兩倍，必須有健全的能源政策，才能帶領國家跟社會發展更趨健全。

他說，電力即國力，台灣在電動車、ＡＩ、晶片三大領域的用電增加，不必忌諱提核能。台灣在電力領域應供電穩定、不排碳、價格低廉，才能具備競爭力和國力。

健保 核能 電動

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