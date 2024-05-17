非核轉彎？ 龔明鑫：能源政策可討論

民進黨政府推動二○二五年非核家園政策，國發會先前公布二○五○年淨零碳排路徑圖，電力配比目標中，核能不在選項中，準經濟部長郭智輝前天表示，核能是乾淨能源，允諾上任後盡速盤點能源政策。國發會主委龔明鑫昨天表示，一切依照法令執行，若多數人民共識產生法令變化，就照法令執行，能源政策當然可以討論。

準環境部長彭啟明在民進黨直播節目「老闆叫我開直播」，談到台灣的能源政策時也表示，核能是否算綠能，近年歐盟因俄烏戰爭關係，將核能及天然氣短暫定義為「永續活動分類標準」當中，但這是有非常嚴格的但書；另外，核電廠延役議題，還是要全民同意才可能延續。

總統當選人賴清德五月廿日就職，能源政策是否鬆動？準經濟部長郭智輝前天拜會立法院經濟委員會委員，與會立委轉述，郭智輝認為「核能是乾淨的能源」，並允諾上任後會盡速盤點能源政策，也會跟賴總統報告，整體討論後再做調整。外界解讀賴政府能源政策可能調整。

龔明鑫昨上午赴立院經濟委員會備詢時，面對國民黨立委詢問非核家園政策是否會轉彎表示，行政部門依法行政，法令若沒修改，只能依規定辦理，如果法令修改，能源政策當然可以討論，行政部門一定會依法行政。

和碩董事長、民進黨智庫副董事長童子賢十五日接受本報專訪，拋出讓核能成基載電力的主張。國民黨立委羅智強指出，就連童子賢也說自己從反核人士變成接受核能，希望讓核能成為基載電力。蔡英文的非核家園如果繼續執行，將是「綠電災難」。童子賢都說核二應該重啟、核三延役，都是對台灣電力正向思考的方向。

國發會副主委高仙桂說，近年台灣經濟成長率成長太快，ＡＩ產業發展下，用電量大增，目前再生能源供電還沒辦法跟上成長，能源政策要滾動式調整才行，但二○二六年再生能源達百分之廿目標一定要繼續執行。

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