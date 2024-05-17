冷眼集／亂撒幣留負債 還敢撇債留子孫

總統蔡英文下周一即將卸任，但卻讓每位國民背上史上最高負債，回顧蔡英文執政八年，除疫情導致一○九年稅收短徵二百多億元外，其餘年度均為超徵，也因此才會很驕傲地說，「花很多錢是事實，但我有本錢，我沒有債留子孫」。

但蔡英文真的有本錢可以亂花錢嗎？過去八年來稅收超徵金額一兆八千億元，雖然超徵這麼多，但不夠蔡政府花，才會導致蔡英文畢業前最後一次公布國債鐘，繳出不及格的成績單，新生兒剛一來到這世界什麼事都還沒做，就跟大家一樣，背負廿七萬多元負債，四口之家所背負的債務，就是一○九萬餘元。

近年蔡政府大把撒幣，先不說因應疫情編列的特別預算，包括紓困、振興等項目及疫苗過期大批銷毀，快篩劑滿坑滿谷堆到快過期等，但編列預算補貼台電虧損、全民發現金、TPASS通勤月票等撒幣方案，就算被質疑是在討好選民，仍然執行且列為政績。

國債鐘內容包括長期負債及短期負債，但都還只是政府發行債券及國庫券扎扎實實的公庫負債，如果按照國際貨幣基金ＩＭＦ標準計算，債務恐怕不只這個數。政府長年累積下來的債務，都是全國人民共同承擔，包括未來的子子孫孫們，蔡英文現在還敢說，花錢是因為有本錢，沒有債留子孫？

商品推薦