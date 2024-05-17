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長債未破6兆？學者：製造假象 潛藏債務逾19兆

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導
財政部公布「中央政府債務未償餘額」，高達台幣六兆四一二八億元，平均每位國人債務負擔高達廿七點四萬元，預計十七日將再償債降低人均負擔。記者杜建重／攝影
財政部公布「中央政府債務未償餘額」，高達台幣六兆四一二八億元，平均每位國人債務負擔高達廿七點四萬元，預計十七日將再償債降低人均負擔。記者杜建重／攝影

根據政府公布國債鐘，截至五月十日止，中央政府一年以上債務未償餘額為五兆九九三八億元，但五月十日其實還有發行一筆八十億元的公債並沒有計入，政大財政系系主任陳國樑質疑為何這筆八十億元的十年期公債沒有計入？如果加計，中央未償債務餘額一年以上在蔡英文任內，已突破六兆元「里程碑」。蔡政府打算把這筆八十億元債務，算成是賴政府借的？

陳國樑指出，四月十九日止，中央政府未償債務餘額一年以上為五兆九六三八億元，因為四月廿五日發行了五年期公債三○○億元，因此四月卅日中央政府債務未償餘額一年以上為五兆九九三八億元，問題來了，截至五月十日止，中央政府債務未償餘額一年以上五兆九九三八億元，就是不把五月十日發行的八十億元公債算進去。

為了債務數字不要太難看，除了長期債務少算一筆，製造長債維持在六兆元大關以下的假象外，還增加短期舉借，陳國樑說，這會讓人質疑是透過調頭寸減少長期債務數字，四月三十日的短期債務為三五九一億元，五月十日直接增至四一九一億。

陳國樑同時表示，財政部一年公布一次的「我國一般政府負債彙整表」更值得關注，一一一年我國一般政府負債是七兆三九四七億元，占當年度ＧＤＰ廿二兆六七九八億元的卅二點六％，這是按照國際貨幣基金ＩＭＦ政府財政統計手冊債務定義計算。政府計算債務標準與國際標準不同，對自己債務算法很寬鬆。

台北商業大學財稅系教授黃耀輝指出，未償債務餘額創高，還不包括潛藏債務餘額，包括勞保、公保、國民年金保險，以及農保等負債加總已經超過十九兆，其中中央政府本身就有十七兆多元，超徵稅收卻未用以償債，如未來國家經濟景氣不如預期，財政出現大窟窿，一切就會難以補救。

黃耀輝說，如將潛藏債務加上中央負債，就會超過廿五兆元，即使今年ＧＤＰ破廿四兆元，政府債務占ＧＤＰ比重破百，財政惡化也代表債留子孫，台灣少子化下各種社會保險、醫療、長照等支出隨老年化而增加，長期而言，國家財政狀況令人擔憂。

債務 國民年金保險 餘額

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