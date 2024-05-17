撥補台電導致略升…國債新高 每人背債27.4萬元

財政部近日公布最新國債鐘，平均每人負債廿七萬四千元創歷史新高，遭立委砲轟國債鐘破表；不過，財政部晚間火速發布新聞解釋，至五月十日止國債鐘每人負債增加是因為短期資金調度的結果，今天就會還掉四八○億元短期債務，人均負債將降至廿七萬二千元，平了歷史紀錄。

財政部強調，我國嚴格管控年度歲入歲出差短及債務規模，落實財政紀律，債務比率自一○一年高峰的百分之三十六點三逐年下降至一一二年的百分之二十八點三；同時，歷來國庫第一、二季除了要撥付各機關日常支出外，還須撥付中央政府軍公教人員年節獎金、地方政府補助款、健保補助費等，再加上五月上旬前，陸續撥補台電現金增資股款一千零一億元，需以短期融資因應，導致國債鐘略升。

國民黨立委李彥秀昨天表示，國債鐘負債創紀錄，財政改善成神話，是蔡英文送給台灣人民畢業禮物。卸任前，蔡英文政府財政改善繳出完全不及格的成績單。

根據國庫署五月十日資料，「中央政府債務未償餘額」為台幣六兆四一二八億元，其中一年以上債務未償餘額五兆九九三八億元，一年以下債務未償餘額四一九一億元，平均每位國人債務負擔高達二十七點四萬元。李彥秀指出，「中央政府債務未償餘額」以及「平均每位國人債務負擔」雙雙創下歷史最糟糕的數字，不僅打破去年五月紀錄，與去年底相比，平均每位國人債務負擔，更從二十五萬飆升至二十七點四萬元。

根據財政部統計，去年五月國人平均負債為廿七萬二千元，昨晚財政部也發出新聞稿表示，今天將再償還一筆四百多億短期債務，償債之後，人均負債就「剛好」平了去年的水準。

李彥秀說，「改善財政狀況，實現世代正義，把一個更好的國家交到下一代手上」，是蔡英文二○一六年就職演說的承諾；行政院長陳建仁更在四月十八日說：「國內經濟穩健成長，帶動稅收持續增加，以及政府落實各項支出檢討的情況下，國家財政持續改善。」但顯然都不敵國債鐘破表的事實。

政大財政系系主任陳國樑也質疑五月十日其實還有發行一筆八十億元的公債並沒有計入，如果加計，中央未償債務餘額在蔡英文任內，已突破六兆元「里程碑」。財政部官員解釋，此筆公債為自償性，依法不計入統計。

財政部長莊翠雲昨在立院答詢回應，國債鐘負債數字的確寫下歷史新高，但是「浮動性」與「變動性」，五、六月綜所稅以及營所稅稅款進來，「就會優先還債，讓國債鐘數字往下降。」另外，六月還會執行一一三年度的債務還本計畫。

李彥秀也提醒，過往經驗，五月底的確是當年度國債的高峰，但與去年同期相較，今年還沒到五月底就已經寫下歷史新高。

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