童子賢：G20、歐盟都提倡核電
和碩（4938）董事長童子賢近期談核電議題受矚目，他昨（16）日表示，能源或核能政策是「超出政黨、也超出藍綠的議題，是國家重要政策」，澄清並非為新政府核電重啟政策鋪路。
針對核電是否為綠電，他分析，亞馬遜、OpenAI都大手筆投資核能，現在G7、G20跟歐盟，每一個官方組織都提倡核電，是因核電能讓地球溫度不要再繼續提高的一個重要手段。
童子賢近期提到核能議題，業界傳是為新政府重啟核電鋪路。童子賢回應，這只是外界猜測，談不上鋪路兩個字。他第一次談核能大概在一年半前，當時根本沒有選舉這件事。
他強調，能源或核能政策是整個國家重要走向，跟藍綠、政黨無關，它超出政黨、也超出藍綠，是國家重要政策。一年能源支出比國防預算支出高出四到五倍，比勞健保支出超過兩倍，健全的能源政策，可以帶領健全的國家跟社會發展。
外界擔憂缺電危機，他表示，台灣有三大領域用電增加不用忌諱，分別是電動車、AI、精密晶片，這是先進國家象徵，AI用電增加意味競爭力加強，電動車用電增加顯示台灣更趨向環保，晶圓製造用電增加，意味國家在晶片競爭力和製造都強，三大領域用電增加都對國家有幫助，也就是「電力即國力」。
氣候倡議機構RE100認為核能不是再生能源，針對核電是否為綠電，他分析，G7、G20及歐盟每一個官方組織都認為核電是不讓地球再度升溫的重要手段，相較煤炭和天然氣，核能是節省碳排幾百倍的。曾是RE100擁護者的亞馬遜及OpenAI都大手筆投資核能，代表核能重要性提高。
台北市電腦公會理事長兼友達董事長彭双浪昨日也被問到是否支持核能，他表示，那是一個選項，業界需要一個有足夠韌性的能源組合，如果核能可以達到穩定、低碳排，應該會是個選項。
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