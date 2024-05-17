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核電延役 經部依法行政

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

外界關切賴政府上台後能源政策是否調整，經濟部昨（16）日明確表示，未來非核家園、發展綠能等政策不會改變，核電廠是否延役，經濟部態度就是「依法行政」。

外界解讀，未來能源政策調整空間，就是核電廠是否延役。官員表示，經濟部態度就是「依法行政」，但視520之後國會態度及修法而定。

準經濟部長郭智輝15日拜會立委，在回答立委詢問時表示，「核能是乾淨能源」，經濟部昨日說明，郭智輝的回應是依照國際標準說明，核電不是綠能，而是乾淨能源（clean energy）。國內許多大廠包括台積電、鴻海等加入的RE100綠電，確實不包括核能，郭智輝未來會就事實與國際標準向立委誠懇解釋。

經濟部表示，政府對非核家園目標不變、發展綠電努力不變。目前《環境基本法》第23條中明定，「政府應訂定計畫，逐步達成非核家園目標」，因此政府邁向非核家園政策沒有改變。

同時考量國內供應鏈對綠電需求將於2030年時達首波高峰，不管是需要初步達到RE30（綠電三成）目標，或是高階製程需完全使用綠電，都有急迫需求，所以經濟部也將綠電視為產業出口必要生產要素之一。

至於國內在野陣營及工商團體主張使用核電，經濟部對此表示，國內對於核電廠使用期限、何時除役等步驟，都是寫在法律中的規範，作為行政機關，經濟部的態度就是依法行政，至於國會對於修法的後續不同討論，經濟部表示尊重。

核電廠 經濟部 綠電

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