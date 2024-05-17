準經濟部長郭智輝 以自身經驗鼓勵赴日投資

準經濟部長郭智輝表示，對於台廠全球布局，新政府已計畫在台商全球布局重點區域，例如日本及美、墨等地設立科學園區，他以過去產業界經驗，鼓勵台廠評估赴日本投資。

郭智輝15日與電電公會餐敘，電電公會理事長李詩欽引述資策會台灣ICT產業供應鏈全球布局報告，指出2022年台灣ICT產業全球產值達7,700億美元，台灣製造約27.4％，中國大陸製造約60％，其他部分占12％。

李詩欽說，根據未來五年台灣ICT產業發展預測，2027年台灣ICT產業將突破1兆美元，其中在台製造約25％，大陸製造約40％，其他地區占35％，又以日本、印度、墨西哥成長最快速。

台灣製造基地近期因應地緣政治分散至全球各地，李詩欽呼籲新內閣，對企業全球布局提供更多支持。郭智輝回應，新政府計畫在日本及美、墨等地設立科學園區，以大廠帶小廠方式，帶動供應鏈廠商一同前往海外設立據點，由政府提供服務，直接處理涉外事務，降低中小企業海外布局的障礙。

郭智輝接下經濟部長後，辭任崇越集團（5434）所有職務。身為台積電供應鏈成員，崇越在郭智輝帶領下，2022年起陸續赴日本熊本、美國亞利桑那州設立據點，4月也與全亞洲最大石英供應商日本信越石英合資成立「崇越石英」，生產半導體製程中關鍵的石英產品。

商品推薦