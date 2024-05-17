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國人每人背債27.4萬元攀新高 財部稱撥補台電讓國債鐘略升

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國債鐘揭露 平均每人負債27.4萬攀新高

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
5月最新國債鐘顯示，平均每人負債27.4萬元，為歷來最高。示意圖。 圖／聯合報系資料照片
5月最新國債鐘顯示，平均每人負債27.4萬元，為歷來最高。示意圖。 圖／聯合報系資料照片

5月最新國債鐘顯示，平均每人負債27.4萬元，為歷來最高。財政部長莊翠雲昨（16）日回應，待5、6月大額稅款入庫後就會緩解。財政部今日也將清償短期債務480億元，使人均負債降至27.2萬元、6月也將償債1,150億元。

立法院財政委員會審查海關進口稅則修正草案，莊翠雲昨日出席備詢。國民黨立委李彥秀指出，據國債鐘最新資料，截至10日止，中央政府債務未償餘額合計6兆4,128億元，換算下來，平均每人負擔債務27.4萬元，顯示平均每人負擔債務為歷來最高。

莊翠雲坦言，相較去年同期，平均每人負擔債務確實多了2,000元，但國債鐘是浮動的，往年上半年通常是國債鐘高峰，在5、6月所得稅大筆稅款進來後會優先還債，國債鐘數字就會往下降。

財政部昨日指出，債務比率自2012年高峰之36.3％已逐年下降至2023年28.3％，截至今年5月10日止實際數比率為26.5％。

財政部強調，國債鐘平均每人負擔債務27.4萬元為短期資金調度結果，財政部將於今日即時清償短期債務480億元，使人均負債降至27.2萬元。

國債鐘上半年多為高峰，財政部解釋，歷來國庫第1、2季除撥付各機關日常支出，尚須撥付中央政府軍公教人員年節獎金、地方政府補助款、健保補助費等，加上今年5月上旬前陸續撥補台電公司增資股款1,001億元，導致國債鐘略升，但這些情況都是短期資金調度，不影響國家財政穩健趨勢。

財政部強調，等到5、6月間大筆稅款入庫後，其餘短期債務亦將陸續到期清償，另將於6月執行今年度債務還本預算，將償債1,150億元，國債鐘將可持續下降。

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