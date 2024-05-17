準經長郭智輝拜訪電電公會…啟動用電調查 排除障礙

新內閣將於5月20日走馬上任，準經濟部長郭智輝15日晚間與電電公會餐敘，與業界代表交換對台灣產業的想法。與會者轉述，雙方談到產業全球布局、能源穩定等議題，郭智輝現場承諾，上任後將啟動用電調查，進一步檢視台灣電力整體供應情況，確保用電無虞，協助企業界排除障礙。

電電公會扮演產業與政府間的橋梁，在新內閣就任前夕，邀請郭智輝與公會理監事交流，包括電機、電子、資通產業各領域企業領導者，當面向郭智輝表達業界看法、提出政策建言，期待政府帶領台灣產業持續創造榮景。

準經長郭智輝與電電公會交流概要

據與會人士轉述，士電（1503）等重電產業業者提出對台灣能源穩定性的疑慮，希望政府能有新政策因應。郭智輝說，就他了解的水、電數據，供電是穩定的，但大家持續反映此議題，承諾會在上任後，重新調查台灣電力整體供應情況。

郭智輝引述準總統賴清德的指示，「趕快處理問題」，上任後將秉持AI內閣強調的「行動（Action）」及「創新（Innovation）」原則，積極落實跨部會協調，快速回應業界需求，持續提升台灣電子電機資通訊產業的實力和競爭力。

賴清德3月在桃園華亞科技園區與電電公會、台灣顯示器產業聯合總會、台灣電路板協會等公協會，及近30家ICT產業業者座談時，供電穩定議題同樣成為業界關注焦點。

賴清德當時也回應，台灣電力是夠的，並要在場業者拿出手機查看目前的備轉容量，當時備轉容量率是18%。賴清德說，過去備轉容量低於5%，現在已經超過10%，供電充裕。

賴清德說，電力供應是影響產業投資發展的重要因素，也是上任後要解決的重要議題，將致力於擴增綠電、提升電力調度能力及供電穩定性。

經濟部4月起調漲電價，不少業界大老先前多次疾呼，可接受電價調漲，但希望政府維持供電穩定性。環球晶董事長徐秀蘭過去表示，半導體業不怕電價漲，最怕是電力不穩，斷電帶來的損失比漲電價更巨大，要能讓電力供應更穩定，才有助產業發展。

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