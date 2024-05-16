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寫近三年新低是假象？無薪假人數驟減 勞動部：部分廠商下期將接續實施

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
勞動部16日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，目前有250家，4,890人實施無薪假，人數跌破5,000人，寫2021年6月以來、近三年最低。圖／聯合報系資料照
勞動部16日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，目前有250家，4,890人實施無薪假，人數跌破5,000人，寫2021年6月以來、近三年最低。圖／聯合報系資料照

勞動部16日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，目前有250家，4,890人實施無薪假，人數跌破5,000人，寫2021年6月以來、近三年最低，較上期減少19家、1,314人；這期有一家橡膠製品業者停止實施700多人，但因訂單仍不穩定，預計可能會再接續實施無薪假。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛表示，這期無薪假人數減少1,314人，其中製造業就減少1,322人。有一家自行車零組件廠商透露「訂單回來了」，因此停止實施200人左右；另有2家工具機零組件分別停止實施100多人，但其中一家坦言正在續簽中，這期還沒通報，預計會下一期通報實施。

黃維琛說明，化學工業中，有一家規模較大的橡膠製品廠商，這期因到期停止實施700多人，但該廠商表示，因為訂單還沒回穩，打算會再跟勞工協議，可能會繼續實施，同樣預計在下一期通報。

製造業是無薪假唯一的重災區。勞動部統計指出，目前製造業有176家、4,446人實施無薪假，占全體無薪假人數的九成一。因部分廠商可能會再接續實施無薪假，預計下一期無薪假人數將會呈增加。

黃維琛指出，製造業有些廠商減少實施人數、恢復營運狀況，也有些廠商仍處比較困難的情況，但整體來看，製造業無薪假還是有逐漸走緩趨勢。

四大製造業中，金屬機電業仍有116家、2,568人實施無薪假，較上期減少8家、539人。資訊電子業則有33家、1,486人實施無薪假，較上期減少5家、64人。

化學工業現則有18家、270人實施無薪假，較上期減少1家、674人；民生工業則有9家、112人實施無薪假，較上期減少2家、45人。

住宿餐飲業方面，黃維琛表示，受到403地震影響，花蓮有一家飯店通報20多人無薪假。政府相關觀光獎勵促進措施陸續實施，地震過後當地業者難免比較辛苦，但實施無薪假，仍要確保月薪制勞工領的薪資，不可低於基本工資2萬7,470元。

無薪假 薪資 製造業 電子業 餐飲業

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