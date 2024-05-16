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移工留才久用 2000人透過直聘中心申辦

中央社／ 台北16日電

勞動部推動移工留才久用方案，開放符合轉任中階技術人力資格的資深移工繼續留台工作，其中直聘中心也提供未委託仲介的雇主申辦服務，去年有逾2000人成功轉任中階技術人力。

勞動部推動「移工留才久用方案」措施，雇主可將符合資格的優秀資深移工，或取得台灣大專校院畢業副學士以上學位的僑外學生，申請轉任或聘僱為外國中階技術人力。

勞動部勞動力發展署今天發布新聞稿指出，未委託仲介公司服務的雇主如有申請聘僱中階技術人力的需求，也可以洽直聘中心提供申辦服務。

發展署表示，直接聘僱聯合服務中心民國97年成立，作為單一窗口，提供未委託仲介公司服務的雇主有關移工申辦諮詢、雙語翻譯、申請文件代收代轉、聘僱期間管理事項主動通知等服務。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力事務中心主任陳昌邦告訴中央社記者，移工留才久用方案上路後，直聘中心也在去年初提供申辦服務，根據統計去年有2000人名移工透過直聘中心申辦轉任中階技術人力。

發展署表示，為協助雇主申辦中階技術人力，勞動部也成立「移工留才久用服務中心」，透過設立單一服務窗口，提供雇主、資深移工或僑外生及仲介業者相關服務，協助確認申請資格及文件是否完備，避免公文往返，及提供櫃檯服務專線諮詢、專人專案追蹤管理、協調排除申辦問題縮短審核時效、官網資訊檢索查詢等服務。

人力 勞動部 移工

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