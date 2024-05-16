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出席CYBERSEC 2024 蕭美琴：政府會做資安產業最大的後盾

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
準副總統蕭美琴今日出席CYBERSEC 2024台灣資安大會，她致詞時表示，信賴產業不只是一個選舉口號，而是產業在全球布局過程當中一個必要元素。圖／CYBERSEC 2024台灣資安大會提供
準副總統蕭美琴今日出席CYBERSEC 2024台灣資安大會，她致詞時表示，信賴產業不只是一個選舉口號，而是產業在全球布局過程當中一個必要元素。圖／CYBERSEC 2024台灣資安大會提供

CYBERSEC 2024台灣資安大會今（16）日進入第三天，準副總統蕭美琴出席活動致詞時表示，「信賴產業不只是一個選舉口號，而是產業在全球布局過程當中一個必要元素。台灣的產業要走得出去，信任是最重要的，沒有資安就沒有信任。」政府會持續支持資安業界，作產業最大的後盾。

CYBERSEC 2024台灣資安大會今年邁入第十年，自5月14日至16日於台北南港展覽館二館擴大規模舉辦，準副總統蕭美琴今日赴展會現場，由候任數位發展部部長黃彥男陪同，參觀台灣資安館、台灣灣標竿資安品牌，肯定台灣在資安領域的研發與品牌實力。

準副總統蕭美琴在致詞時表示，人才的養成很重要，除了專業的資安人員養成之外，社會上每一個人都要有資安基礎知識。

蕭美琴指出，美國有「Cyber Hygiene（網路衛生）」的概念，意思是每個人都要有一些基礎知識，懂得怎麼保護自己。在台灣整個社會對於資安重要性的認知上，仍有更普及化認知的努力空間。很多台灣公司已經創造了世界布局的進度，但是可以再贏得更多國際間對台灣產業的信賴。

從IOT到無人駕駛的天上、地上、水下的各種機具、家用的個人裝置，或者是各個領域當中新的科技研發、AI、智慧工廠等等，每一個領域都需要以資安作為基礎。

蕭美琴表示，政府會持續支持資安業界、作最大的後盾，同時創造更多跟國際接軌的機會，創造台灣作為一個被信賴的品牌形象。希望能在許許多多創新領域當中創造更多跟世界接軌、在世界上架台灣產業的機會。

布局 蕭美琴 資安

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