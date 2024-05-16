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美國對陸開徵新關稅 童子賢評估對台影響：兩邊打來打去也不是這一年的事
中國大陸電動車廠今年大舉擴張海外市場，引起歐美政府警戒，美國近期宣布對幾項大陸製產品開徵及提高關稅，且電動車拉高到100%，對此，和碩（4938）董事長童子賢回應，目前我們還在審慎觀察這會產生什麼樣的結果，但台灣產業在全球還是很有活力，應該不會受到兩邊關稅影響。
媒體詢問美國近期對大陸產品開徵的新關稅，為此，童子賢指出，中美貿易兩邊打來打去也不是這一年的事，已經持續五六年，目前我們還在審慎觀察這會產生什麼樣的結果，無論如何，台灣產業在全球還是具備相當活力，所以應該不會受到兩邊關稅的影響。
白宮14日指出，將對中國大陸製鋰電池、電動車、太陽能板、半導體、外科手術手套等產品提高關稅稅率，並對裝卸貨櫃用的橋式起重機、及注射品與針頭開徵關稅，各項產品的生效期分別從2024年到2026年開始。
其中，大陸的電動車關術稅率將提高三倍，從25%拉高到100%，額外還有美國對所有進口汽車課徵的2.5%關稅。
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