向新內閣拋四建言！FinTech產促會期許金融科技列未來5到10年重點產業

520新內閣將就任，中華金融科技產業促進會16日遞出金融科技發展四大訴求，期許新政府目標應推升台灣成為亞洲金融科技中心，將金融科技列為未來5到10年重點產業，同時立法動開放銀行（Open Banking）法、推出金融科技相關證照制度，以及設立「金融科技局」。

截至2023年6月底，全球已有334家市值突破十億美元的金融科技獨角獸，台灣一個獨角獸都沒有，顯示發展遠遠落後，FinTech產促會認為，金融科技包含電子支付、P2P借貸及虛擬資產，都是世界各國全力發展的前瞻產業，美日星澳、以色列，甚至印度、印尼等國也列重要政策，聯合國與IMF為因應2008金融海嘯後的全球金融問題，決議要力促金融科技，2018年在峇里島簽訂IMF金融科技時程表。

業者認為，台灣因無法參與這些國際組織，政府相關部門未能跟上時代趨勢，政策不重視金融科技發展，未將金融科技的發展納入整體金融政策，假設政府再不大刀闊斧，將帶來兩大結局。第一，金融科技發展落後，第二，無政策與管理，金融科技為名的詐騙將沒完沒了，合法金融科技業者發展將舉步維艱，遑論國際競爭力。因此，唯有協調行政立法層級，發揮政府功能，讓台灣的金融科技產業急起直追，台灣的金融科技才有未來。

第一、力促設立「金融科技局」

金管會主委黃天牧於2023年於立法院財委會備詢時指出，已收到行政院指示，研究設立金管會第五局處「金融科技局」，若要增加局處，還要做細部規劃，可能對金融業、金融科技的產業發展情況，一併衡量研究。

FinTech產促會認為，英澳星韓印等國，均在總理或總統辧公室下，直接成立一級金融科技辧公室，排除各種法規或監管的限制；惟台灣政府少有作為，多國政府在金融科技發展上往往扮演積極主動角色。英澳星韓印等國，均在總理或總統辧公室下，直接成立一級金融科技辧公室，主動協助產業，且排除各種法規或監管的限制，而我政府卻少有作為。

第二、建議率先投資台灣金融科技產業，列為未來5到10年重點產業

FinTech產促會認為，台灣缺少針對金融科技專案投資，據報載賴準總統於2023年11月即曾指出，希望台灣成為亞洲金融科技之中心。故建請比照其他國家，將金融科技列為國家未來5~10年的重點產業，給予大力支持。

第三、比照其他國家，立法推動開放銀行（Open Banking）法

在數位時代要讓資料能即時取得，方有助於數位產業發展。對此須有相關法令，讓金融科技業者在消費者授權下，安全即時地取得客戶資料，創造出全新的消費者價值。這樣不僅能保護消費者權益，也讓消費者得享普惠金融的便利，且新創產業有機會成長，傳統金融業也才有求新求變的動力，而非留在舒適圈中不求進步。

第四、推出金融科技相關證照制度

以民間借貸為例，金管會向來以其非特許業務等為由，認為網路借貸平台不需取得任何執照。金管會雖已訂定「網路借貸平臺業務事業指導原則」，作為平台業者辦理業務、金融機構與平台業者業務往來，及消費者判斷選擇往來平臺之參考，惟先進國如英澳早已將P2P業者納管，建議金管會應考慮為網路借貸平台及虛擬資產等業者訂定證照制度。

至於強度，建議如專家提倡的「有限執照」制，就最低資本額、平台風險管理、消費者保護、資訊揭露、資金安全等面向設定合適門檻及規範，而非僅依現行指導原則、自律規範或洗錢防制框架管理。

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