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核能政策轉彎？龔明鑫：多數共識能源政策可以討論

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
立法院經濟委員會今天邀請國發會主委龔明鑫（圖）列席備答詢，準經濟部長郭智輝日前表示，核能是乾淨能源，允諾上任後盡速盤點能源政策。龔明鑫表示，一切依照法令執行，若多數人民共識產生法令變化，就照法令執行，能源政策當然可以討論。記者許正宏／攝影
立法院經濟委員會今天邀請國發會主委龔明鑫（圖）列席備答詢，準經濟部長郭智輝日前表示，核能是乾淨能源，允諾上任後盡速盤點能源政策。龔明鑫表示，一切依照法令執行，若多數人民共識產生法令變化，就照法令執行，能源政策當然可以討論。記者許正宏／攝影

立法院經濟委員會今天審查離島建設條例部分條文修正草案，國發會主委龔明鑫上午向委員會請假參加行政院會及院會後的總辭，中午左右再度回到立法院備詢。

國發會先前公布2050年淨零碳排路徑圖，電力配比目標中，核能不在選項中。不過準經濟部長郭智輝昨天表示，核能是乾淨能源，允諾上任後盡速盤點能源政策。龔明鑫表示一切依照法令執行，若多數人民共識產生法令變化，就照法令執行，能源政策當然可以討論。

國發會 核能 立法院

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