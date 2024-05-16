核能政策轉彎？龔明鑫：多數共識能源政策可以討論

大巨蛋孵了超久，去年底終於孵出來了，不只棒球賽、籃球賽，接下來還會有演唱會、各式表演節目，琳琅滿目，相當吸睛。 大巨蛋位在光復南路、忠孝東路與市民大道之間，隔著忠孝東路與國父紀念館對望。在設計上，園區內設置的項目除巨蛋之外，還有百貨商場、商店街、影城、飯店、辦公大樓等附屬商業設施。 大巨蛋位於東區商圈，本來就是商業很發達的地方，隨著大巨蛋營運逐漸上軌道，未來會不會有更多好玩及有趣地方呢？大巨蛋會不會成為台北最新、最大的購物聖地呢？ 本集白話財經邀請聯合報財經中心記者林海，來跟我們一起聊一聊大巨蛋的商機，並開箱大巨蛋的百貨公司、主題影城，歡迎海哥帶大家來逛街。

2024-05-16 10:48