北市松湖供電瓶頸有解 台電：盼北市府協助核發臨時變電所施工許可

外界關切松湖變電所延宕，可能導致港湖地區供電瓶頸，台電表示，台電正積極進行相關工程，預計在2029年前完成松湖變電所。在變電所完成之前，台電將以臨時變電所等措施應變，盼北市府協助核發臨時變電所施工許可，如能儘速取得，台電將以明（2025）年底完成臨時變電所送電為趕工目標，以緩解目前送電壅塞問題。

台電表示，臨時變電所部分，已於北市府前市長任內同意興建，惟要求施工前召開說明會。台電已於今年3月6日辦理施工說明會，並於3月14日提出施工許可申請，市政府一核發施工許可，即能進場施工，希望臨時變電所於明年底完工送電。

台電指出，電網運作有其安全極限，目前台北市港湖地區的電力供應由新北市汐止變電所獨立負責，但受限於輸電線路容量，導致港湖地區及東區門戶計畫出現用電問題，這並非沒有電，而是電送不進去，根本解決方案就是興建松湖變電所。

台電說明，松湖變電所已於2022年11月通過都審，並且北市府已在去年3月核發松湖變電所建造執照，於去年4月核准申報開工，台電正積極進行相關工程，並預計在2029年前完成松湖變電所，屆時才能順利將電力送進台北市東區。

台電進一步說明，在松湖變電所完成之前，為解決台北市東區供電瓶頸，台電公司曾提出請大用戶加裝遙控卸載裝置的應急措施，並採取興建松湖臨時變電所先裝設一台主變壓器的應變方案。台電已事先向用戶說明且獲同意，待正式變電所完工後，將恢復正常供電。台電樂見各界正視台北東區供電問題，期待台北市府攜手為東區提供可靠穩定電力，共創台北產業發展及供電的雙贏。

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