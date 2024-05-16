松湖臨時變電所拼明年底完工送電 只差一要件就能動工

等不到2029年松湖變電所完工，內湖、松山、南港、中山新建案恐怕沒有電可以申請使用？台電16日表示，松湖變電所完成前，台電採設臨時變電所措施應變，雖然已在前任台北市長任獲同意興建，但現在還在等待市政府核發施工許可，若在5月底前獲得許可，可拚2025年底前完工送電，緩解送電壅塞問題。

台電表示，台電正在積極進行相關工程，預計在2029年前完成松湖變電所，但在變電所完成之前，台電將以臨時變電所等措施應變，盼北市府協助核發臨時變電所施工許可。

台電指出，臨時變電所部分已於北市府前市長任內同意興建，但要求施工前召開說明會，台電已於今年3月6日辦理施工說明會，並於3月14日提出施工許可申請，只要市政府一核發施工許可，即能進場施工，希望臨時變電所於明年底完工送電。

目前台北市港湖地區的電力供應由新北市汐止變電所獨立負責，台電表示，因受限於輸電線路容量，導致港湖地區及東區門戶計畫出現用電問題，這並非沒有電，而是電送不進去，根本解決方案就是興建松湖變電所。

台電說明，松湖變電所已於2022年11月通過都審，北市府去年3月核發松湖變電所建造執照，去年4月核准申報開工，台電正積極進行相關工程，並預計在2029年前完成松湖變電所，屆時才能順利將電力送進台北市東區。

在松湖變電所完成之前，為解決台北市東區供電瓶頸，台電曾要求大用戶加裝遙控卸載裝置的應急措施，並採取興建松湖臨時變電所先裝設一台主變壓器的應變方案，台電強調，已事先向用戶說明且獲同意，並承諾待正式變電所完工後，即恢復正常供電。

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