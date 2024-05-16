郭智輝指核能乾淨能源 經部：依國際標準說明非綠能

媒體關切準經濟部長郭智輝拜會立委時對能源議題的討論，經濟部表示，立委詢問核能是否為綠能時，郭智輝依照國際標準說明核電不是綠能，而是乾淨能源。企業加入的RE100綠電並不包括核能，郭智輝是就事實與國際標準向立委解釋，政府對於非核家園的目標不變。

媒體報導，郭智輝昨天赴立法院拜會經濟委員會立委，與會立委轉述，郭智輝認為「核能是乾淨的能源」，並表示未來上任後面對核電議題會符合民主做法，尊重多數人同意。

經濟部今天透過聲明回應，政府對於非核家園的目標不變、發展綠電的努力不變。目前環境基本法第23條中明定，政府應訂定計畫，逐步達成非核家園目標，因此政府邁向非核家園的政策沒有改變。

綠電發展方面，經濟部表示，考量國內供應鏈對於綠電的需求，將於2030年時達到首波高峰，不管是需要初步達到RE30（綠電3成）的目標，或是高階製程需完全使用綠電，都有急迫需求，所以經濟部也將綠電視為產業出口的必要生產要素之一。

針對現有核電廠延役議題，經濟部指出，國內對於核電廠的使用期限、何時除役等步驟，都是寫在法律中的規範。作為行政機關，經濟部就是依法行政，至於國會對於修法的後續不同討論，經濟部表示尊重。

經濟部補充，依照國際能源總署與美國能源部考量減碳的效力，對於乾淨能源（clean energy）的定義範圍較廣，在電力方面包括再生能源、採用碳捕捉、利用與封存（CCUS）技術的化石燃料發電、核能、電池儲能等。至於國內大廠響應參與的RE100倡議，其所定義的綠能則未包括核能發電。

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