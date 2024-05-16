回顧蔡總統八年執政成果 我國 GDP 累計增加27兆

行政院長陳建仁今（16）日於行政院會聽取行政院綜合業務處「政府施政成果」報告，報告內容以強韌經濟、幸福家園及民主台灣等三大面向，完整而具體呈現蔡總統8年任內政府重要施政成果。根據報告顯示，我國這八年來平均經濟成長率3.15%居四小龍之首，GDP累計增加27兆元，且總決算歲入歲出連續七年賸餘蓄積財政能量。

行政院綜合業務處表示，八年來台灣面對全球疫情及國內外嚴峻的政經情勢挑戰，在蔡總統領導及歷任行政團隊的努力下，政府透過準確的策略布局、超前部署，掌握國際供應鏈重組契機，迄今已在各方面展現亮麗成果。

強韌經濟方面，推動「六大核心戰略產業」、「5+2產業創新」、「投資臺灣三大方案」，優化投資環境，促使經濟、出口持續成長，八年來的平均經濟成長率高達3.15％，居亞洲四小龍之首，GDP累計增加27兆元。

除了各項基礎建設（包含前瞻基礎建設）成果豐碩，產業也成功轉型升級，吸引更多國際大廠來臺投資及優秀人才來臺；並且推動能源轉型，目前再生能源發電量已較2016年大幅成長110％，離岸風機從無到有，截至目前已安裝完成297座，其中光電+風電裝置容量增約八倍。截至今年2月再生能源發電量達314億度，較2016年成長近110%，且在2022年再生能源發電量也超越核電，顯示再生能源政策除邁向能源自主、環境永續，同時也促進產業發展及科技創新。

另外，在幸福家園方面，為讓年輕人敢婚、願生、樂養，政府推動「0-6歲國家和你一起養」及長照2.0，幼兒照顧經費由原154億元提高至今（2024）年達1,201億元，而長照經費由原49.5億元，今年大幅增加至876億元，成長超過17倍，受惠人數也由9萬人增至51萬人。

此外，為讓全民共享經濟成長的果實，政府已連續八年調整勞工基本工資，月薪已由2萬8元調升至2萬7,470元，時薪更由120元調升至183元；另軍公教也調薪3次，累計調幅達11.4％，並推動軍公教年金改革，促進年金財務永續，實現世代正義。

落實居住正義方面，社會住宅直接興建加上包租代管20萬戶將於今年底達成，並且推出300億元中央擴大租金補貼專案及中產以下房貸戶支持專案，大幅減輕民眾生活負擔。另為全面改善行人交通安全，政府推動道路交通安全基本法，並推出TPASS行政院通勤月票，鼓勵大眾搭乘公共運輸及減輕民眾通勤負擔。打擊詐欺犯罪方面，行政院已將「詐欺犯罪危害防制條例」草案在內的打詐新四法送請立法院審議，期透過打詐政策專法化，建立我國打詐法制新的里程碑，落實政府打詐決心。

至於民主台灣方面，台灣推動自由民主屢獲國際肯定，全球民主指數報告已連續四年蟬聯亞洲第1，另在深化民主、人權、性別平等等普世價值上，行政團隊致力推動司法改革、轉型正義、婚姻平權，積極落實人權保障；同步修正性平三法，有效減少性騷擾發生。守護民主及國家安全方面，則以國機國造、國艦國造及強化全民國防等，建立國防自主及建構堅實國防戰力。

行政院指出，政府八年來充分發揮「台灣軟實力」深化與世界互動及合作，深獲國際稱讚與肯定，台美關係史上最好，而全球各地挺台力道也是史上最大，大幅提升台灣的國際能見度與地位，讓世界真正看見台灣。

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