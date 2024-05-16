快訊

畢業禮物？傳文化部集資送iPhone遭批馬屁文化 史哲說話了

登太平島動作太大？中越填海造陸還移民 學者：台灣算保守

網銀攜手遊戲橘子、智冠鴨子划水 遊戲商支付大戰誰是贏家

向實機電科技公司節電方案廣告不實，假藉台電名義行銷挨罰

聯合報／ 記者陳素玲/台北即時報導
圖為公平會主委李鎂。本報資料照片
圖為公平會主委李鎂。本報資料照片

公平會昨天委員會議通過，向實機電科技有限公司於公司網站及臉書刊登節電文宣，羅列「 電器執照申請或申報(每年費用$18,000)」、「用電契約數據調整(每次5,500，每年調整至少2次)」、「0收費 本公司完全負擔」等內容，並冒用台電名義行銷節電方案，違反公平交易法第21條及第25條規定，處新臺幣10萬元罰鍰。

向實公司於廣告文宣刊載「電器執照申請或申報 （每年費用$18,000）」及「用電契約數據調整(每次5,500，每年調整至少2次)」等文字，經公平會調查後發現，前述文字使人認為用戶每年須向台電支付18,000元申請用電執照，然而未和台電約定契約容量的用戶，或契約容量50瓩以下的時間電價用戶，不會發生此項費用，尤其該執照係應向地方主管機關申請，而非台電公司，且登記費用僅600元，更不必每年申請；而「每年調整至少2次」的文字使人認為所有用戶每年均須支付2次以上契約調整費用，然而調整費用是依時間電價用戶使用之電價類型、是否申請調整及申請內容而異，而非每年至少2次，且即使「夏季調升、冬季調降」，因調降不收費，故也只會收費1次。

公平會表示，向實公司宣稱包括前2種在內之多項費用均由其完全負擔、且0收費，使人認為委託向實公司申辦台電電價業務就不須支付任何對價，委託其他同業則須支付。但該宣稱之費用原即無須支付或費用有誤，甚至實際隱含於後續向實公司按用戶每月節省之電費收取的服務費中，已有廣告不實情事。

公平會也針對向實公司使用台電名義行銷節電方案開罰。公平會認為，向實公司以「北區台電」名義電話行銷及寄送電子郵件推廣自身業務，使人誤認「北區台電」與台電為同一來源或具有一定關係，此屬榨取他人努力成果之顯失公平行為，且已足以影響交易秩序，違反公平交易法第25條規定。

公平會提醒，業者為招徠消費者與其交易，如果標榜相關費用，需有客觀證明資料，避免用錯誤的廣告來誤導消費者；另外，時序進入夏季用電高峰，若消費者欲透過節電方案節省電費，務必多加求證。

公平會 台電 電價

延伸閱讀

中和摩鐵枕頭悶殺小姊弟 吸毒母今凌晨裁定羈押禁見

台電不分家了！政院同意台電維持綜合電業 經部將提電業法修正草案

NCC 駁回台灣大申請展延繳回超頻頻寬 6月30日繳回10 MHz

UberEats擬併foodpanda 王世堅質疑壟斷要公平會嚴審

相關新聞

回顧蔡總統八年執政成果 我國 GDP 累計增加27兆

行政院長陳建仁今（16）日於行政院會聽取行政院綜合業務處「政府施政成果」報告，報告內容以強韌經濟、幸福家園及民主台灣等三...

法人：留意日本國內投資機構做空日圓跡象

DWS 貨幣策略師宋學明表示，日圓反彈主要是日本央行干預所致。市場認為，即使日本政府並未證實，干預措施是無可否認，涉及的...

向實機電科技公司節電方案廣告不實，假藉台電名義行銷挨罰

公平會昨天委員會議通過，向實機電科技有限公司於公司網站及臉書刊登節電文宣，羅列「 電器執照申請或申報(每年費用$18,0...

白話財經 EP134｜大巨蛋終於孵出來了 它會不會成為購物新天堂？

大巨蛋孵了超久，去年底終於孵出來了，不只棒球賽、籃球賽，接下來還會有演唱會、各式表演節目，琳琅滿目，相當吸睛。 大巨蛋位在光復南路、忠孝東路與市民大道之間，隔著忠孝東路與國父紀念館對望。在設計上，園區內設置的項目除巨蛋之外，還有百貨商場、商店街、影城、飯店、辦公大樓等附屬商業設施。 大巨蛋位於東區商圈，本來就是商業很發達的地方，隨著大巨蛋營運逐漸上軌道，未來會不會有更多好玩及有趣地方呢？大巨蛋會不會成為台北最新、最大的購物聖地呢？ 本集白話財經邀請聯合報財經中心記者林海，來跟我們一起聊一聊大巨蛋的商機，並開箱大巨蛋的百貨公司、主題影城，歡迎海哥帶大家來逛街。

節電方案廣告不實又假藉台電名義行銷 挨罰10萬元

公平會於昨（15）日宣布，向實機電科技公司於公司網站及臉書刊登節電文宣，羅列「 電器執照申請或申報（每年費用$18,00...

網銀攜手遊戲橘子、智冠鴨子划水 遊戲商支付大戰誰是贏家？

台灣第三方支付業務三足鼎立的「藍綠紅」（藍新、綠界、紅陽）背後大股東都是遊戲商，分別為智冠、歐買尬、大宇，近年在智冠經營爭奪戰爆發後，變得更形詭譎，金流業務的布局、競合、交鋒，也出現更複雜局面。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。