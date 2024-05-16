法人：留意日本國內投資機構做空日圓跡象
DWS 貨幣策略師宋學明表示，日圓反彈主要是日本央行干預所致。市場認為，即使日本政府並未證實，干預措施是無可否認，涉及的交易量估計約 9兆日圓(約 580 億美元)；過去兩周美國經濟數據低於預期，也促進日圓反彈。由於市場極度看空日圓，美元兌日圓匯率可能進一步貶值。儘管如此，除非日本央行改變貨幣政策、偏向升息，否則中期來看，日圓將繼續承受壓力。值得注意的是，從日本保險公司和退休基金的投資組合動向可看出，日本國內的投資機構也做空日圓。
目前日本的通膨率符合日本央行的預期，可望達到接近2%的目標。然而，日圓升息後金融市場反應平平，可能有兩個原因：首先，日本央行依然持鴿派立場；其次，日本央行並未發表政策展望或利率路徑。從經濟角度來看，即使日本在2023年上調薪資，國內消費依然非常疲弱，日本央行才會一直對升息猶豫不決。在消費未能復甦的情況下，中期通膨率不太可能達到 2%的目標。
市場普遍認為，在日本央行的干預及美國公布疲軟的短期數據後，日圓將進一步走弱。市場預測美元兌日圓匯率可能跌至 170。這對日本的影響很明顯；進口通膨將推動國內通膨，但高物價將對消費產生負面影響，甚至可能抵銷過去協議薪資成長的所有正面影響。整體而言，2%的通膨目標可能再次變得遙不可及。
如果日圓進一步走弱，其他亞洲貨幣亦會隨之貶值。以日本的第二大貿易夥伴中國大陸為例,日圓兌人民幣已經貶值約 30%，鑒於經濟前景低迷,人民幣不容易走升。若美國聯準會大幅降息,預計日圓或其他亞洲貨幣兌美元將走強。
▪ 百年難得一遇的房市！代銷公會理事長：高雄這類案秒殺、建商都難置信
▪ 房東報稅要注意！ 收取違約金也得報
▪ 2房2衛預售屋不到17坪…他想改成1衛 網狂勸退：會虧2次
▪ 房市爆熱都是誰在買？ 專家：這一族群占六成
▪ 屋主爆笑！預售屋交屋前驚見「復古1物」 網推爆超耐用：我還沒有
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言