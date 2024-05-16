法人：留意日本國內投資機構做空日圓跡象

DWS 貨幣策略師宋學明表示，日圓反彈主要是日本央行干預所致。市場認為，即使日本政府並未證實，干預措施是無可否認，涉及的交易量估計約 9兆日圓(約 580 億美元)；過去兩周美國經濟數據低於預期，也促進日圓反彈。由於市場極度看空日圓，美元兌日圓匯率可能進一步貶值。儘管如此，除非日本央行改變貨幣政策、偏向升息，否則中期來看，日圓將繼續承受壓力。值得注意的是，從日本保險公司和退休基金的投資組合動向可看出，日本國內的投資機構也做空日圓。

目前日本的通膨率符合日本央行的預期，可望達到接近2%的目標。然而，日圓升息後金融市場反應平平，可能有兩個原因：首先，日本央行依然持鴿派立場；其次，日本央行並未發表政策展望或利率路徑。從經濟角度來看，即使日本在2023年上調薪資，國內消費依然非常疲弱，日本央行才會一直對升息猶豫不決。在消費未能復甦的情況下，中期通膨率不太可能達到 2%的目標。

市場普遍認為，在日本央行的干預及美國公布疲軟的短期數據後，日圓將進一步走弱。市場預測美元兌日圓匯率可能跌至 170。這對日本的影響很明顯；進口通膨將推動國內通膨，但高物價將對消費產生負面影響，甚至可能抵銷過去協議薪資成長的所有正面影響。整體而言，2%的通膨目標可能再次變得遙不可及。

如果日圓進一步走弱，其他亞洲貨幣亦會隨之貶值。以日本的第二大貿易夥伴中國大陸為例,日圓兌人民幣已經貶值約 30%，鑒於經濟前景低迷,人民幣不容易走升。若美國聯準會大幅降息,預計日圓或其他亞洲貨幣兌美元將走強。

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