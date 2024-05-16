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UberEats 喊併 foodpanda 勞部盯外送費用結構透明化

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
UberEats宣布併購foodpanda台灣外送事業，震憾市場。記者余承翰／攝影
UberEats宣布併購foodpanda台灣外送事業，震憾市場。記者余承翰／攝影

UberEats宣布併購foodpanda台灣外送事業，震憾市場。勞動部長許銘春昨（15）日表示，勞動部將於29日邀集外送員工會、兩家平台業者召開對話會議，並已明確要求業者應就外送費用結構透明化提出具體回應，對話過程將提供公平會審查時參考。

許銘春昨出席立法院社福及衛環委員會備詢，針對兩大平台業者併購案，她在會前受訪時表示，近年來外送員權益受社會高度關注，為保障外送員，勞動部第一時間即向公平會表達，在審查併購時務必重視14萬外送員權益，應要求兩家業者主動說明外送員相關權益事項。

許銘春表示，包含外送員是否全數留用轉換平台、計費方式是否改變等，都應該有相關說明，讓外送員可以安心工作，朝向提供外送員更好的就業環境，並非減損外送夥伴權益。

許銘春說，勞動部也會積極配合公平會審查程序，同時讓工會可以出席公聽會表達意見，避免外送員權益因併購而受到影響，29日舉行對話會議，對話過程也將提供公平會審查併購案時參考。

許銘春並呼籲，UberEats在併購審查過程中，應更展現企業社會責任，積極對工會關切議題，例如外送基本費用透明化及停權申訴機制，展現誠意，並具體回應。

Uber將以現金9.5億美元（約新台幣307.9億元）併購Delivery Hero旗下foodpanda台灣外送事業。一旦獲主管機關通過，台灣兩大外送平台將大整合，不過此案仍待公平會同意。

公平會表示，未來針對此案有四大審核重點，包括市場集中度、結合後併購方訂價能力、合併案協同效果（如聯合行為）及市場效益等，會在避免限制競爭下審慎處理。

併購 公平會 勞動部

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