UberEats 喊併 foodpanda 勞部盯外送費用結構透明化
UberEats宣布併購foodpanda台灣外送事業，震憾市場。勞動部長許銘春昨（15）日表示，勞動部將於29日邀集外送員工會、兩家平台業者召開對話會議，並已明確要求業者應就外送費用結構透明化提出具體回應，對話過程將提供公平會審查時參考。
許銘春昨出席立法院社福及衛環委員會備詢，針對兩大平台業者併購案，她在會前受訪時表示，近年來外送員權益受社會高度關注，為保障外送員，勞動部第一時間即向公平會表達，在審查併購時務必重視14萬外送員權益，應要求兩家業者主動說明外送員相關權益事項。
許銘春表示，包含外送員是否全數留用轉換平台、計費方式是否改變等，都應該有相關說明，讓外送員可以安心工作，朝向提供外送員更好的就業環境，並非減損外送夥伴權益。
許銘春說，勞動部也會積極配合公平會審查程序，同時讓工會可以出席公聽會表達意見，避免外送員權益因併購而受到影響，29日舉行對話會議，對話過程也將提供公平會審查併購案時參考。
許銘春並呼籲，UberEats在併購審查過程中，應更展現企業社會責任，積極對工會關切議題，例如外送基本費用透明化及停權申訴機制，展現誠意，並具體回應。
Uber將以現金9.5億美元（約新台幣307.9億元）併購Delivery Hero旗下foodpanda台灣外送事業。一旦獲主管機關通過，台灣兩大外送平台將大整合，不過此案仍待公平會同意。
公平會表示，未來針對此案有四大審核重點，包括市場集中度、結合後併購方訂價能力、合併案協同效果（如聯合行為）及市場效益等，會在避免限制競爭下審慎處理。
▪ 百年難得一遇的房市！代銷公會理事長：高雄這類案秒殺、建商都難置信
▪ 房東報稅要注意！ 收取違約金也得報
▪ 2房2衛預售屋不到17坪…他想改成1衛 網狂勸退：會虧2次
▪ 房市爆熱都是誰在買？ 專家：這一族群占六成
▪ 屋主爆笑！預售屋交屋前驚見「復古1物」 網推爆超耐用：我還沒有
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言