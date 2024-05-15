快訊

美國派白宮前經濟主席、前副國務卿來台參加520 籲北京勿挑釁

台積電ADR早盤創新高 折合普通股每股「破千元大關」

Toyz認愛篠崎泫「今年才交往」 入獄前正式回應結婚傳聞

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蔚藍海苗栗環評過關 法國電力再生能源布局浮式風電

中央社／ 台北15日電
苗栗縣竹南鎮離岸風電場。聯合報系資料照片／記者胡蓬生攝影
苗栗縣竹南鎮離岸風電場。聯合報系資料照片／記者胡蓬生攝影

法國電力再生能源主導開發的「蔚藍海苗栗離岸風電計畫」今天通過環境影響評估大會審查，業者表示，盼可將近期商轉、法國首座浮式風場經驗運用在該專案，參與台灣浮式風電發展。

蔚藍海苗栗專案位於苗栗縣竹南鎮外海區域，面積約146平方公里，離岸最近距離約22公里，水深介於60至85公尺。該風場將設置浮式或固定式風機機組，總裝置容量最高達1.36GW。

法國電力再生能源透過新聞稿表示，蔚藍海苗栗專案承諾未來輸出海纜路線將避開定置網漁場，維護當地的漁業資源。另外，在打樁施工期間，施工船將配置至少2位聲學監測員和4位鯨豚觀察員，持續偵測周圍的鯨豚活動跡象，並於輸出海纜鋪設期間全程執行鯨豚觀測。

同時，將邀請石虎保育專家在陸域施工期間，對專案施工措施進行滾動式檢討，以保護當地石虎及其棲息地，盡力減少對當地陸域生態系統的影響。

隨著通過環境影響評估審查，蔚藍海苗栗專案將於5月底在案場海域布放浮動式光達（Floating LiDAR）和海氣象浮標（Weather Buoy）等2項技術設備，收集海氣象資料。

法國電力再生能源台灣總經理張明侖表示，法國電力再生能源多年來致力投入技術研發，積極與在地利害關係人溝通。

張明侖指出，即將於近期商轉的法國首座浮式風場「大普羅旺斯計畫 （Provence Grand Large）」，即是由法國電力再生能源與合作夥伴共同開發，從中累積豐富的浮式風場開發經驗，盼可將寶貴經驗運用在該專案，打造該公司在台灣的首座浮式風場。法國電力再生能源將持續以穩健且謹慎的態度推動專案開發，參與台灣浮式風電發展。

再生能源 法國 離岸風電

延伸閱讀

加強在地漁民溝通 苗栗、海廣2離岸風電案通過環評大會

施耐德助力輝能科技 於法國建立海外首座智慧超級工廠

法國爆劫囚 獄官運送犯人遭襲擊至少2死

黃崇仁受法國邀出席圓桌會議 親向馬克宏提半導體建言

相關新聞

台電不分家了！政院同意台電維持綜合電業 經部將提電業法修正草案

「電業法」2017年修法要求台電須在2025年底完成廠網分離，並拆分成發電、輸配電、售電等三家公司，但因大環境丕變，為確...

蔚藍海苗栗環評過關 法國電力再生能源布局浮式風電

法國電力再生能源主導開發的「蔚藍海苗栗離岸風電計畫」今天通過環境影響評估大會審查，業者表示，盼可將近期商轉、法國首座浮式...

立法院初審 勞雇協商後「得延後強制退休年齡」

立法院社會福利及衛生環境委員會今天初審通過勞基法部分條文修正草案、中高齡者及高齡者就業促進法部分條文修正草案，前者明定雇...

藍批能源政策致空污 台電：火力電廠排放量減逾6成

國民黨批評能源政策造成空污，台電表示，近年透過能源轉型，以無碳再生能源、低碳燃氣發電作為發電主力，減少舊型燃煤機組的使用...

因台積電及文曄科技二案 2024年前4月我對外投資金額年增逾六成

經濟部投審司15日發布統計，2024年前4月對外投資（含對外投資、對中國大陸投資）件數為337件，投資金額為130.8億...

政院同意台電取消分割 經部下半年提電業法修正草案

2017年電業法修法要求台電須在2026年完成公司分割，經濟部表示，考量電業自由化已逐步落實，且為確保國家能源安全並跟進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。