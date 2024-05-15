蔚藍海苗栗環評過關 法國電力再生能源布局浮式風電

法國電力再生能源主導開發的「蔚藍海苗栗離岸風電計畫」今天通過環境影響評估大會審查，業者表示，盼可將近期商轉、法國首座浮式風場經驗運用在該專案，參與台灣浮式風電發展。

蔚藍海苗栗專案位於苗栗縣竹南鎮外海區域，面積約146平方公里，離岸最近距離約22公里，水深介於60至85公尺。該風場將設置浮式或固定式風機機組，總裝置容量最高達1.36GW。

法國電力再生能源透過新聞稿表示，蔚藍海苗栗專案承諾未來輸出海纜路線將避開定置網漁場，維護當地的漁業資源。另外，在打樁施工期間，施工船將配置至少2位聲學監測員和4位鯨豚觀察員，持續偵測周圍的鯨豚活動跡象，並於輸出海纜鋪設期間全程執行鯨豚觀測。

同時，將邀請石虎保育專家在陸域施工期間，對專案施工措施進行滾動式檢討，以保護當地石虎及其棲息地，盡力減少對當地陸域生態系統的影響。

隨著通過環境影響評估審查，蔚藍海苗栗專案將於5月底在案場海域布放浮動式光達（Floating LiDAR）和海氣象浮標（Weather Buoy）等2項技術設備，收集海氣象資料。

法國電力再生能源台灣總經理張明侖表示，法國電力再生能源多年來致力投入技術研發，積極與在地利害關係人溝通。

張明侖指出，即將於近期商轉的法國首座浮式風場「大普羅旺斯計畫 （Provence Grand Large）」，即是由法國電力再生能源與合作夥伴共同開發，從中累積豐富的浮式風場開發經驗，盼可將寶貴經驗運用在該專案，打造該公司在台灣的首座浮式風場。法國電力再生能源將持續以穩健且謹慎的態度推動專案開發，參與台灣浮式風電發展。

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