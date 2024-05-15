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台電不分家了！政院同意台電維持綜合電業 經部將提電業法修正草案

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
台電。圖／聯合報系資料照片
台電。圖／聯合報系資料照片

電業法」2017年修法要求台電須在2025年底完成廠網分離，並拆分成發電、輸配電、售電等三家公司，但因大環境丕變，為確保國家能源安全並跟進國際趨勢，行政院15日同意台電維持綜合電業型態，也就是不分家了。經濟部能源署最快下半年針對電業法第6條提出電業法修正草案。

經濟部高層官員表示，台電不拆分最大理由仍是確保國家能源安全，台電配合國家政策，執行電網、電廠等基本設施投資較夠力，若是由民營小型公司執行，恐怕難以勝任。尤其在2050淨零碳排大目標下，更需要大型綜合電業執行綠電躉購、以及新能源如地熱的開發及投資。

官員表示，在俄烏戰爭之後，能源價格高漲的大風暴下，包括英國、日本、新加坡等都有民營電力公司倒閉，法國將法國電力公司（EDF）買回民間股分，德國也有把部分能源公司收歸國有，顯見全球趨勢已有所調整。

為邁向電業自由化並協助綠能發展，2017年修電業法要求台電最晚須在2026年1月1日前完成公司分割（廠網分離）規定，拆分成發電、輸配電、售電3項事業；後因營業處、配電處長期配合單位，硬拆會造成作業困難，改為分成發電、輸配售電、母公司（控股公司）3間公司。同時在實際執行面上，遭逢大環境改變，台電肩負政策任務更形重大，致根本無法執行分拆。

電業法第6條明訂，台電須在六年內完成分拆，但審酌電力市場發展狀況，得報由行政院延後其施行日期，延後以二次為限，第一次以二年為限，亦即可以延四年。官員說，經濟部已將可展延年分都用完了，現在必須修改電業法第6條。

官員表示，因行政院15日已同意台電不必分拆，所以經濟部及台電編列2025年預算時，只要籌編一家綜合電業預算，不必籌編3家公司預算。

台電 經濟部 電業法

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