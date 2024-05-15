經部：非核家園目標沒有改變 發展綠能方向亦同
準經濟部長郭智輝今天赴立法院拜會經濟委員會立委，媒體報導藍委關切，「非核家園」政策是否轉彎，郭回答，會以符合民主做法，尊重多數民意。經濟部晚間補充說明，非核家園目標沒有改變，因有入法，發展綠能方向亦不會改變。
媒體報導，準經濟部長郭智輝今天到立法院拜會經濟委員會立委，國民黨立委楊瓊瓔轉述拜訪內容，過程中楊瓊櫻問到，賴政府是否還堅持非核家園，郭智輝回答，他接到總統指示，服務國民、國民意見是施政最重要支持，會以符合民主做法，尊重多數人同意。
對此，經濟部官員表示，非核家園目標沒有改變，因有入法，環境基本法23條明定政府應訂定計畫逐步達成非核家園目標。
同時，發展綠能方向亦不會改變，未來將持續推動綠能，特別是2030年前企業RE 100階段目標要求不小，不僅國際品牌要求供應鏈擬定綠電使用路徑圖，對於新製程綠電要求甚至更高更急。
針對現有核電廠延役議題，官員表示，依照現有法律進行，至於部分立委提出修法，則尊重國會討論結果，同樣依法執行。
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