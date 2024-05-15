高通將在2024年 COMPUTEX 主題演講 針對「The PC Reborn」分享觀點
外貿協會15日宣布邀請美國高通公司（Qualcomm）總裁暨執行長Cristiano Amon擔任COMPUTEX 2024 Keynote主題演講講者，該場活動將於6月3日下午1時30分在台北南港展覽館2館7樓舉行。
PC產業正面臨一個空前的轉捩點，由足以定義時代的創新所推動，而時下的創新，將徹底改變我們未來與PC互動的方式。Amon將於主題演講中剖析推動產業發展迄今的趨勢與技術，更進一步探討這些趨勢和技術將如何在生產力、創造力和娛樂領域帶領我們前進。Amon將與生態系夥伴一同展示使用者可從新一代PC中獲得的AI加速體驗，以及實現這些體驗所需的技術創新。
在Amon的領導之下，高通實現了多元化發展，成為推動智慧運算無所不在的領導者。憑藉其技術領先地位，高通技術公司成為行動技術、XR和汽車領域的首選合作夥伴。透過Snapdragon X Elite平台所提供顛覆性的效能、一流的功耗效率，以及真正獨家的設備內AI功能，高通致力為AI時代帶來新一代PC。
今年COMPUTEX以「AI串聯、共創未來（Connecting AI）」為主軸，定於6月4日至6月7日舉辦，吸引1,500家參展商參加、使用4,500個攤位，展示主題涵蓋人工智慧運算、前瞻通訊、未來移動、沉浸現實、綠能永續及創新等六大領域。目前COMPUTEX Keynote已於官網開放報名，最新活動資訊請至展覽官網https://www.computextaipei.com.tw/查詢。
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