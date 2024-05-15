政院同意台電取消分割 經部下半年提電業法修正草案

2017年電業法修法要求台電須在2026年完成公司分割，經濟部表示，考量電業自由化已逐步落實，且為確保國家能源安全並跟進國際趨勢，政院在今天同意台電維持現況，能源署最快下半年提出電業法修正草案。

為邁向電業自由化並協助綠能發展，2017年修電業法要求台電最晚須在2026年1月1日前完成公司分割（廠網分離）規定，拆分成發電、輸配電、售電3項事業；後因營業處、配電處長期配合單位，硬拆會造成作業困難，改為分成發電、輸配售電、母公司（控股公司）3間公司。

不過，由於時空條件已然不同，包含台灣新增2050淨零碳排目標，台電近年又吸收國際燃料漲幅、財務不佳，多位立委呼籲重新評估分割事宜。

經濟部官員今天告訴中央社記者，依照規定，台電需在今年展開分割成子公司程序，但考量現在民間光電、風電等再生能源，透過躉購費率等機制，已展現多元綠電供給初步成果，達到當時修法電業市場自由化目標，台電也設置電力交易平台，帶動儲能發展，因此不必然非得分割。

官員進一步說，不拆分最大理由仍是確保國家能源安全，由台電執行電網投資，對促進國家電力韌性較夠力，且台電身為國營事業，也肩負國內物價穩定，尤其俄烏戰爭後進入通膨時代，全球多家能源公司破產，「反而變成政府要回頭收拾物價波動」，相較之下，台電近2年承擔鉅額虧損，但至少仍穩健營運。

官員表示，舉例來說，法國將法國電力公司（EDF）民間股分買回，德國也有把部分能源公司收歸國有，顯見全球趨勢已有所調整。

官員不諱言，未來2050淨零轉型目標之下，更需有和政府政策同步的能源公司，包含發電環境、電網輸送、新能源開發等，改為完全自由化不一定符合政策方向。

官員表示，先前經濟部長王美花、次長曾文生已有向政院報告上述考量，行政院長陳建仁也在今天拍板，台電可維持現況，無須編列拆分3家子公司的預算，能源署也正進行電業法條文修正作業，最快下半年提出修法草案。

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