財政部持續對記帳士辦理行政檢查 預計709家業者受檢

為強化個資保護，財政部訂定記帳士、記帳及報稅代理人個資檔案安全維護管理行政檢查，授權各地區國稅局持續就轄內業者辦理行政檢查，預計抽查709家業者，並針對持有個資筆數達1萬筆之業者優先納為檢查對象。

財政部表示，去年沒有違失紀錄，今年將維持與去年一樣的抽查率5%至15%，預計從全國8,864家業者中抽查709家業者，並針對持有個資筆數達1萬筆的業者優先納為檢查對象，預計有26家，執行時間預估從7月至年底。

財政部說明，為強化記帳士、記帳及報稅代理人個資保護意識及相關防護措施，各地區國稅局除透過新聞稿、電子看板、社交群組及座談會等方式，加強轄內業者宣導，並就持有個資筆數達1萬筆且客戶數達相當規模者，分階段協助輔導其自行檢視，及評估取得個資保護管理或資訊安全檢驗認證的必要性，以提升個資保護意識及防護措施。

財政部進一步說明，依《個資法》規定，記帳士、記帳及報稅代理人若未採適當的安全措施，防止個資被竊取、竄改、毀損、滅失或洩漏，或未訂定個資檔案安全維護計畫或業務終止後個資處理方法，將依規定處以罰鍰，並令業者限期改正，屆期未改正者，將按次加重處罰，相關業者應注意遵守個資法相關規定，以免受罰。

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