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業者節電文宣踩公平會紅線 遭罰10萬元

中央社／ 台北15日電

炎炎夏日將至，如何節省電費成為社會大眾關注的議題。公平會發現，向實機電科技有限公司廣告不實，且冒用台電名義行銷節電方案，違反公平交易法第21條及第25條規定，委員會議通過處新台幣10萬元罰鍰。

公平會今天發布新聞稿指出，向實公司於廣告文宣刊載「電器執照申請或申報 （每年費用1萬8000元）」及「用電契約數據調整（每次5500元，每年調整至少2次）」等文字，經調查後發現，上述使人認為用戶每年須向台電支付1萬8000元申請用電執照，但其實，沒有和台電約定契約容量的用戶，或是契約容量50瓩以下的時間電價用戶，並不會發生此項費用

公平會說明，此執照應向地方主管機關申請，而非台電公司，且登記費用僅600元，更不必每年申請。

而「每年調整至少2次」的文字，使人認為所有用戶每年均須支付2次以上的契約調整費用，但調整費用是依時間電價用戶使用的電價類型、是否申請調整及申請內容而異，而非每年至少2次；就算「夏季調升、冬季調降」，因調降不收費，也只會收費1次。

公平會表示，向實公司宣稱內容已有廣告不實情事；此外，公平會也針對向實公司使用台電名義行銷節電方案開罰。

公平會認為，向實公司以「北區台電」名義，電話行銷及寄送電子郵件推廣業務，讓人誤認「北區台電」與台電是同一來源或具有一定關係，這已經是榨取他人努力成果的顯失公平行為，且足以影響交易秩序，違反公平交易法第25條規定。

公平會提醒，業者吸引消費者的同時，也應留意內容正確性，若標榜相關費用，需有客觀證明資料，避免用錯誤的廣告誤導消費者；另外，時序進入夏季用電高峰，若消費者欲透過節電方案節省電費，務必多加求證。

公平會 台電 廣告不實

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