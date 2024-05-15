立法院初審 勞雇協商後「得延後強制退休年齡」
立法院社會福利及衛生環境委員會今天初審通過勞基法部分條文修正草案、中高齡者及高齡者就業促進法部分條文修正草案，前者明定雇主經勞雇雙方協商後，得延後強制勞工退休年齡，後者則進一步確保中高齡及高齡者就業權益。
立法院社會福利及衛生環境委員會審查工會法部分條文修正草案、勞基法部分條文修正草案、中高齡者及高齡者就業促進法部分條文修正草案等案。
台灣已是高齡化社會，退休年齡也不斷提高，目前勞基法規定，勞工非年滿65歲，雇主不得強制其退休。為鼓勵健康且有意願的資深勞工持續貢獻職場，審查會今天初審通過勞基法部分條文修正草案，明定雇主經勞雇雙方協商後，得延後強制勞工退休年齡。
列席的勞動部長許銘春表示，即使不修法，依現行勞基法規定，勞雇雙方可以協商退休年紀，不過，定明清楚也是好事，並不反對立委提案。若修改強制退休年齡，反而牽涉層面太廣。
經朝野立委討論後，審查會通過民進黨立委王正旭的修正動議提案，雇主經勞雇雙方協商後，得延後強制勞工退休年齡。
類似的情況也出現在立委提案的中高齡者及高齡者就業促進法部分條文修正草案。現行條文第7條，中央主管機關應會商中央目的事業主管機關及地方主管機關，至少每3年訂定中高齡者及高齡者就業計畫。前項就業計畫，早已訂定在施行細則中，不過，立委此次提案，將施行細則計畫一一詳列，許銘春也表示，定明清楚讓勞雇雙方了解也是好事。
不過，考量中高齡者及高齡者時間運用與生活規劃需求，審查會通過民進黨立委林月琴的修正動議，增列「推動中高齡者及高齡者之部分時間工作模式」，即增加部分工時的就業條件選擇。
為協助中高齡者及高齡者延緩退休或再就業準備，審查會也通過立委修正動議，條文明定，雇主對於所雇用之中高齡者及高齡者，得於其符合勞基法有關自請退休或強制退休規定的前2年內，提供退休準備、調適或再就業之相關協助措施。
▪ 百年難得一遇的房市！代銷公會理事長：高雄這類案秒殺、建商都難置信
▪ 房東報稅要注意！ 收取違約金也得報
▪ 2房2衛預售屋不到17坪…他想改成1衛 網狂勸退：會虧2次
▪ 房市爆熱都是誰在買？ 專家：這一族群占六成
▪ 屋主爆笑！預售屋交屋前驚見「復古1物」 網推爆超耐用：我還沒有
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言