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天下2000大企業調查 台積電、國泰金、信義房屋皆入選

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義房屋連續30年入選天下2000大調查，近年更善用AI引領房地產科技。（圖:信義房屋提供）
信義房屋連續30年入選天下2000大調查，近年更善用AI引領房地產科技。（圖:信義房屋提供）

天下雜誌15日公布「天下2000大企業調查」，指標企業台積電、台達電、玉山金控、國泰金控、信義房屋皆入選，其中，信義房屋更連續30年在房屋仲介類拿到第一名，雜誌以「AI五十強點亮台灣」為題，盤點AI於台灣產業的革新，信義房屋近年來引領房地產科技有成，也因房仲業是人的行業，建立於信任之上，因此是最不容易被AI取代的行業。

2000大企業調查為天下雜誌每年檢視2,000家企業財報，綜合過去三年營收、獲利及股東權益表現優異者評選而出，分為製造業、服務業、金融業三類別，要連續30年處於領先地位，並不簡單。

信義企業集團創辦人周俊吉，40多年前創業之初即寫下立業宗旨，賺取適當利潤，並兼顧同仁、客戶、社會等利害關係人權益，要讓同仁客戶都有好工作、好交易、好生活。更不斷創新，提升組織韌性，運用數位工具，讓同仁、客戶都能提升購售屋效率，找到理想家。

信義房屋數位長王獻志表示，身為房地產科技的領航者，早在2017年，信義房屋便從數位廣告優化切入，結合科技與AI人工智慧，讓團隊從數據裡挖掘洞見；隔年，信義房屋的IT轉型成為數位智能中心，致力為信義人做好「數位賦能」，以AI為房仲大軍如虎添翼。

多年發展下來，王獻志表示，以「DiNDON 智能賞屋」與「AI 智能配案」成效最為顯著，早在2020年，信義房屋率先運用 3D 技術，讓消費者可以線上瀏覽房屋的每一個角落，甚至還能變換房屋裝潢風格，建構出消費者對於家的想像；而「AI 智能配案」則是快速整合線上的行為資訊、線下房仲服務的數據，進而提升媒合的效率，以AI傾聽與分析消費者說不出口的隱性需求。

王獻志表示，房仲是信任的行業，因此最難被AI取代，信義房屋持續推動數位轉型，堅持企業社會責任且不斷創新，不僅提升組織韌性，也讓同仁與客戶都增加買賣效率，同仁也同步獲得數位能力培育，於個人成長有所助益，有「信義房屋的地方就有幸福」。

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