三三會理事長林伯豐向政府喊話 指出非核能源政策已過時
520新總統賴清德即將就任，三三會理事長林伯豐15日表示，工商界對賴清德有五大期許，能源政策被列為首要建言。林伯豐表示，過去民進黨對能源的想法及主張，現在看來已經是過時，呼籲核能占比應達到30％以上。
三三會15日舉行每月例會，林伯豐在會前受訪時，被問到對於新總統期待，他強調工商業在能源、經濟、人才培育、國內政治體系、兩岸關係等共有五大期待。
首先，針對能源政策，林伯豐指出，過去民進黨對能源的想法、主張「現在看來已經是過時」，以現階段對台灣供電的穩定、合理電價，還有核電廠或者小型核電廠在全世界普遍發展，我國應該要重新檢討我們的能源政策，讓其占比30％以上。
第二，經濟要優化，林伯豐認為，應該要優化台灣的投資環境，讓台商、外商在台灣繼續增加投資，讓人民的生活、勞工的收入提高。
第三，人才培育，台灣過去積極有在做，但現在出現斷層，對國外人才的引進也不夠積極，不管是國、內外都要積極改善。
第四，行政院、立法院要和諧、認清事實，林伯豐強調，行政院、立法院都要和諧，政黨要和諧，人民才會幸福，目前的狀況要接受，執政黨是民進黨，立法院多數是國民黨，「要認清現實」。
第五，兩岸要和諧，林伯豐說，要以台灣利益為優先，對大陸的配合度，台灣要怎麼做好，總統府、立法院需尋求共識，這是「重中之重」，至於兩岸之外，美中兩強的問題，台灣的立場是「台海要和平穩健」，有問題的是美軍在沖繩的問題，而不是在台灣，我國購買的武器要全數交貨，不能錢付了但不交貨，那是對台灣的歧視。
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