國際銅價大漲引發礦業巨擘併購大戰 銅價長期看俏

近期國際銅價大漲，也引發了全球礦業巨頭爭相併購競爭對手，其中以必和必拓集團所提出的最新收購英美資源集團的併購要約項目最引人注目。該項併購案必和必拓集團計畫將收購價格從先前的390億美元提高至427億美元，然而英美資源集團卻再度拒絕了必和必拓集團的收購。顯示出礦商巨頭看好未來的銅價表現，能夠為公司帶來更豐厚的利潤，因而積極提高收購要約的價格。

此外，受到必和必拓收購英美資源集團併購案的影響，知名礦商力拓及大宗商品集團嘉能可也開始研究併購英美資源集團的可行性與方法。另外，加拿大礦業公司－寶庫金屬礦業公司也正在擬定收購專注於阿拉斯加的－黑狼銅金礦業公司及該公司處於開發階段的尼布萊克的銅、金、鋅、銀礦場開發計畫，凸顯出主要礦業公司認為未來的銅價將顯著高於當前的水平。

另外，根據智利銅業委員會Cochilco公布的最新數據顯示，智利3月銅產量小幅下降，其中智利國營礦業公司 Codelco產量下降至10.7萬噸、降幅10%，必和必拓產量增長9.7%，達到10.1萬噸，嘉能可和英美資源集團聯合營運的Collahuasi礦場，產量約為5萬噸、增幅達到16.1%。該國整體銅產量較去年同期下降0.7%，總產量為43.3萬噸。

街口投信表示，由於發展人工智慧的半導體工廠和資料中心的電力需求不斷增長，美日兩大工業國同步表示需進行大規模的電力基礎設施的建設。其中日本預計到2050年，電力輸出需求將增加35%至50%。日本政府表示，除非日本增加再生能源產量，並且需要對電源進行大規模投資，否則電力穩定供應可能存在不確定性。

而美國聯邦能源管理委員會(FERC)將發布一項最終規則，以解決美國電力傳輸的緊縮問題，因為在需求激增的情況下，電網難以連接大量清潔電力。此外，能源部也表示，政府將在未來五年內升級16萬公里的輸電線路。

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