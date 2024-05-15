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資安挑戰大 商研院開「資安與雲端架構工程師養成班」

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

資訊安全問題是全球性挑戰，需要企業、政府和個人共同合作，才能有效預防和解決。商研院數位創新學院即日起推出「資安雲端架構工程師養成班」，培育具備「雲端、資安、網路」專業技能的人才。此外，該課程配合勞動部【113年產業新尖兵計畫】，符合資格者可享補助。

商研院表示，近年來，資訊安全的重要性日益顯著，數位發展部旗下的資安研究院自2023年初成立以來，已快速發展成一支180人的強大團隊。為了進一步提升國家資安科技實力，我們不僅招募了資安卓越中心和國家資通安全會報技術服務中心等專業人才，更面向民間廣納資安菁英。每位人才均需通過專業考試，這將掀起一波激烈的資安人才爭奪戰。

商研院指出，「資安與雲端架構工程師養成班」，培養學員掌握資訊安全、雲端架構等專業知識和技能，提升就業競爭力。課程涵蓋廣泛且深入，以滿足職場需求，並提供履歷檢查和模擬面試等服務，以增進學習成效。符合條件的學員可獲得勞動部的學費補助和每月8,000元的學習獎勵金。就業率超過95%。

「資安與雲端架構工程師養成班」上課時間為：6月24日至10月24日期間，周一至周五，受訓名額有限，敬請提早報名，以免向隅，詳細課程內容請參考課程網址https://reurl.cc/pLxK8a，或電洽：(02)7707-4973 劉小姐。

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