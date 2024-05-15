廣達「員工分紅」金額曝光 10月入袋...較去年增逾29%

代工大廠廣達（2382）近年積極布局AI伺服器領域，已成功入手龐大商機，而公司也將每一位員工，都視為團隊不可或缺的重要伙伴，並持續致力提升各項員工福利制度。其中，受到外界關注的「員工分紅」規模，近日董事會也已通過決議，預計今年將發放總金額高達38億8747.9萬元的員工紅利，較去年發放的30億271.4萬元，年增幅度足足高達29.46%，相當驚人。

事實上，廣達受惠AI伺服器的強勁需求及源源不斷的市場大單，成功在雙利多的加持下，一路迎風破浪、獲利長紅，而公司今年以來已宣布，預計將配發每股9元的現金股利，而該表現已創下近20年以來的新高紀錄；至於今年的「員工分紅 」規模也跟著大幅提升，發放總額上看38億元、年增近三成。不過廣達分紅固定於10、11 月入帳，且不同部門發放額度不同，因此實際每位員工領到的金額，仍待入帳後才能確定。

科技業工作壓力普遍高於一般上班族，且因工時較長、也常被外界冠上「爆肝」一詞來形容，不過長時間的付出，也讓從事科技業的人才，擁有相對誘人的薪資水準。廣達每年2月、年前左右都會先發一筆年終獎金，並於每年10、11月左右再發放員工分紅，若以一般科技業年終、分紅加底薪領到14-15個月作為基準，廣達旗下表現較好的員工，去年全年最高將可領到大約25個月的薪資收入。

據悉，廣達近年在市場常被視為「年輕人最喜歡加入的公司」，旗下所釋出的各項職缺，放在各場徵才活動中，也都擁有相當高的人氣，在各求職市場中，凡有機會釋出都相當炙手可熱。而廣達也致力創造勞資和諧的工作環境，期待以良好的員工關係積極留才並藉以建立內部僱主品牌，吸引更多優秀人才加入廣達，並公開內部招募訊息，開放員工申請調任工作。

廣達強調，團隊已將「員工」視為公司營運過程中最重要的一環，並堅信惟有在員工真心投入、並願意信任公司的情形下，才能帶領產業不斷的進步，而廣達也非常重視員工權益，不僅遵守國際勞工組織（ILO）核心標準以及負責任商業聯盟(RBA)的行為準則，並恪遵各營運據點之當地法令，制定公司的制度規章，僱用條件也求符合當地國家及地區的法律與規定，並公佈予所有員工了解、遵循。 廣達董事長林百里。記者吳康瑋／攝影

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