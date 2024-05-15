數位部數位產業署長呂正華 傳出任經部常次

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
新內閣人事已陸續底定，據了解，數位部數位產業署長呂正華可望回鍋經濟部，升任經濟部常務次長。吳榮邦/攝影。
新內閣人事已陸續底定，據了解，數位部數位產業署長呂正華可望回鍋經濟部，升任經濟部常務次長。吳榮邦/攝影。

新內閣人事已陸續底定，據了解，數位部數位產業署長呂正華可望回鍋經濟部，升任經濟部常務次長。

呂正華昨（14）日低調回應，對事務官而言，就是有工作就努力做，他目前身在數位部，重點工作就是向準數位部長黃彥男報告業務報告及工作銜接工作，並未正面證實傳言。

經濟部新人事陸續到位，除了已宣布的經濟部長郭智輝、兩位政務次長陳正祺、何晉滄，先前傳出常務次長林全能請辭，據了解，將由呂正華接下常次。

呂正華是台大物理系與電機所畢業，也取得台北大學企管系EMBA學位，擁有雙碩士，專業領域相當廣泛。他在2007年進入經濟部工業局，從基層一路晉升至工業局長。

在經濟部服務了20餘年後，2022年數位部成立，呂正華轉戰數位部擔任數位產業署長，業務範圍更擴及到產業數位轉型。

由於郭智輝與呂正華熟識，先前就傳出郭智輝力邀呂正華回鍋。

知情人士透露，呂正華在數產署主要業務是協助產業數位轉型，另外政府積極打詐，他負責督導電商、數位打詐打業務，未來升任經濟部常次後，據悉將督導能源業務，新政府面臨能源轉型挑戰，在野黨力促核電重啟，各項挑戰並不輕鬆。

準閣揆卓榮泰先前已宣布經濟部政務次長陳正祺留任，持續借重他對國際貿易相關法規的專業，協調相關業務；另一位政次則由經濟部中小及新創企業署署長何晉滄出任，未來將持續扶植中小企業接軌國際、低碳轉型，解決中小企業的各項問題。

工業局 數位部 經濟部

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