勞動部最新調查：景氣轉佳 人力需求回溫

勞動部昨（14）日發布最新人力需求調查，結果顯示，預估今年7月底人力需求將較4月底淨增加6萬人，其中製造業人力需求淨增加2.2萬人。勞動部統計處長梅家瑗指出，全體和製造業淨增加人數在連六季呈年減後首度轉為正成長，代表經過一年半調整期，景氣有轉佳跡象。

調查顯示，各事業單位今年7月底較4月底預計增加人力者占28.6%、減少人力者3.7%、人力需求不變者63.1%、無法預估者4.7%；需求人數預計增加6.8萬人、減少7,000人，因此淨增加約6萬人。

梅家瑗分析，受惠新興科技應用商機擴增，支撐相關產業鏈人力需求，加以民間消費持續穩健成長，且逢暑期旅遊餐飲旺季，帶動事業單位人力增補動能，整體人力需求較2023年同期略升。

勞動部指出，與2024年4月底相較，7月底工業部門人力需求預計淨增加2.6萬人，服務業部門淨增加3.5萬人，後者已連續七季高於前者。

各產業中，與2024年4月底相較，7月底以製造業淨增加2.2萬人較多，其中電子零組件製造業淨增加4,000人、電腦電子產品及光學製品製造業、機械設備製造業均淨增加2,000人。

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