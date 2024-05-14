如何提高保險業成長？ 安永解密保險業發展三大重點

「2024安永保險業展望報告」指出，全球保險業正面對數位化發展、如何提供社會價值，以及實施創新來面對客戶不斷改變的需求等挑戰。此三大發展重點影響保險業的未來策略規劃，除了增加信任和透明度，也可採取差異化且目標明確的策略，保險公司才能持續提升績效、縮小保險的保障和儲蓄缺口。

首先，雖然AI有望帶來降低成本，以及提升效率及客戶體驗等優勢，但是財務等多方面的風險也隨之而來，例如Gen AI能夠提供個人化產品，打造專屬客戶的溝通模式，但也引發較高的隱私侵犯、歧視風險。若要大幅提高AI投資的報酬率，應該全面了解業務或部門的特有風險，包括敏感資料、透明度問題及隱私問題。

有關AI監管的前景，全球監理機關正針對相關應用，積極制定指導方針和初步立法。自2022年Gen AI被廣泛應用，更加劇了監理工作的急迫性，產業團體希望監理機關能夠提出在各司法管轄區普遍適用的準則，但在短期內，礙於不同地區的差異和分散的法遵要求，美國很可能緩慢地採取有限的監管措施，而歐洲可能以歐盟《人工智慧法案》的形式全面立法。

第二，永續發展已成為保險業的重要考量因素，報告中建議，保險業應先以ESG（環境、社會、治理）投資為引領，結合保險業的風險管理與保單範疇，制定靈活的解決方案，為社會與環境帶來正面影響。保險業因深厚的風險專業知識，使得消費者普遍認為保險公司能夠提供社會價值。

第三，消費者持續尋求具備健康、安全和保障的全面解決方案，不斷變化的客戶需求，更是推動保險業者創新最有力的外部力量。尤其是信任及透明度，對保險業的未來前景相當重要，加上保險產品和服務演變，以及保障型和儲蓄型產品的重要性提高，消費者逐漸傾向選擇值得信賴的供應商，就是能提供正確建議、給出適當解決方案並做出正確決定的公司，更受到青睞。

此外，保險業出現最重要的兩項創新：生態系統、嵌入式保險。生態系統提供了便捷的一站式服務，消費者可獲取更廣泛的互補產品。由於約75%利潤來自具備協調功能的生態系統，因此信任和品牌意識在生態系統中發揮重要的作用。嵌入式保險則迎合了消費者希望為重要產品購買提供保障，以及將保險無縫融入日常生活的需求。亞太地區的消費者更習慣直銷管道，且嵌入商業、銀行及其他服務的單一應用程式隨處可見，亞太地區的嵌入式產品成長最迅速；而在歐洲，採用速度低於預期的原因，包括資料隱私和行為監管更加嚴格。

更簡單、方便的保險產品、更便捷的分銷管道和客製化的服務體驗，都是能吸引客戶並建立信任的關鍵。生態系統和嵌入式保險的興起，以及專屬保險公司的成長，證實了不斷變化的客戶需求可以重新定義市場。對於現有的保險業者而言，在面對包括從汽車、雲端計算到製藥行業等的參與者時，更需要恢復消費者的信任。

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