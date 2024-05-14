春燕來了？7月底製造業人力需求將淨增2.2萬人 終結連6季負成長

勞動部14日發布2024年第3季人力需求調查，結果顯示，7月底人力需求將較4月底淨增加6萬人，其中製造業人力需求淨增加2.2萬人。勞動部統計處長梅家瑗指出，全體和製造業淨增加人數是在連6季和上年同期呈年減後，首度轉為正成長，代表經過一年半調整期，景氣已有轉佳跡象。

勞動部調查顯示，各事業單位2024年7月底較4月底預計增加人力者占28.6%、減少人力者3.7%、人力需求不變者63.1%、無法預估者4.7%；需求人數預計增加6.8萬人、減少7千人，因此淨增加6萬人。

梅家瑗分析，受惠新興科技應用商機擴增，支撐相關產業鏈人力需求，加以民間消費持續穩健成長，且逢暑期旅遊餐飲旺季，帶動事業單位人力增補動能，整體人力需求較2023年同期略升。

勞動部指出，與2024年4月底相較，7月底工業部門人力需求預計淨增加2.6萬人，服務業部門淨增加3.5萬人，後者已連續七季高於前者。

各大業中，與2024年4月底相較，7月底以製造業淨增加2.2萬人較多，其中電子零組件製造業淨增加4千人、電腦電子產品及光學製品製造業、機械設備製造業均淨增加2千人。

至於批發及零售業淨增加8千人次之，住宿及餐飲業淨增加7千人再次之。梅家瑗觀察，到第3季，住宿餐飲業缺工情況將有緩解。

至於事業單位7月底較4月底增加人力主要原因，勞動部指出，以「公司營運擴增或多角化經營」占49.5%最多，「退離者之補充」占30.2%次之。

若按行業別觀察，人力需求淨增加較多之製造業、批發及零售業，增加人力主要原因均以「公司營運擴增或多角化經營」最多，分別占49.6%、50.4%； 「退離者之補充」次之，分別占35.8%、29.2%。

惟住宿及餐飲業、醫療保健及社會工作服務業，7月底增加人力之首要原因為「退離者之補充」，分別占40.5%、40.9%；藝術娛樂及休閒服務業為「即將進入本產業旺季」占39.6%，其他服務業為「長期缺工」占39.2%。

勞動部為了解2024年7月底就業市場人力需求情形，勞動部於2024年4月間就員工規模30人以上之事業單位進行調查，回收有效樣本計3,015家。

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