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影／四大力量驅動台灣房市 愛山林總座：全台房市持續成長

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
愛山林總經理張境在。記者朱曼寧／攝影
愛山林總經理張境在。記者朱曼寧／攝影

520新政府即將上任，房地產的發展也備受矚目。愛山林（2540）總經理張境在14日指出，台灣在通膨、經濟成長、科技建廠及地震換屋等四大因素下，帶動全台房市持續成長，長期來看穩健樂觀，在需求提升下，截至目前為止，集團代銷房屋的金額年增兩成以上。

為響應企業ESG與永續精神，甲山林集團籌劃多年的「愛山林企業總部」今日落成，並舉辦健康建築驗證標誌頒發典禮，該總部外觀以玻璃帷幕為設計，內部除導入光纖系統、科技化建築配備外，為提供員工優質辦公場域與室內環境，特與UL Solutions合作，就空氣品質、水質、清潔、照明和噪音進行檢測，並獲得UL驗證。

活動結束後，被問到房市概況，張境在表示，520新政府即將上台，現在看起來內閣團隊穩健，只要沒有地緣政治的衝突，台灣房市未來相當樂觀，主要也有四大因素驅動，包括通膨、經濟成長、科技建廠及地震換屋。

第一，近年通膨、工料雙漲等，都讓民眾相當有感，加上未來又有碳費議題，而市場上的購屋族也都知道，房地產是大通膨時代下，相對保值抗跌的產品，長期來看房價易漲難跌。

第二，今年首季台灣GDP已達6.51%，出口暢旺，經濟成長表現亮眼下，市場游資充裕，且台商回流資金即將在8月解禁，屆時可能將會有新的一波資金動能進入房市。

第三，科技產業聚落已經是近年購屋指標，科技建廠所帶來的人口紅利，皆會推升當地房屋需求。

第四，403大地震後讓民眾相當有感，也意識到老屋安全的問題，過去台北市房價上漲力道相對緩，但近期在地震過後，不少屋主開始有換屋的想法，而中大坪數的產品的交易量也開始有增溫的跡象。

展望未來，張境在表示，今年房市買氣的確不錯，集團的代銷房屋金額較去年同期成長2成，倘若未來台灣地緣政治穩定，經濟持續成長，那國內房市不會有問題，今年集團營運也可以樂觀看待維持雙位數成長。

愛山林總經理張境在。記者朱曼寧／攝影
愛山林總經理張境在。記者朱曼寧／攝影
愛山林企業總部。圖／業者提供
愛山林企業總部。圖／業者提供

地震 房市 通膨

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