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政院提打詐專法防詐 數位部：TikTok願配合類落地

中央社／ 記者蘇思云台北14日電
數位部今天表示，近期跟TikTok三度會談，針對打詐專法草案內容溝通，TikTok理解台灣草案中類落地作法，也有意願配合。圖／聯合報系資料照片
數位部今天表示，近期跟TikTok三度會談，針對打詐專法草案內容溝通，TikTok理解台灣草案中類落地作法，也有意願配合。圖／聯合報系資料照片

行政院會9日通過打詐新4法，要求一定規模的境外網路廣告平台業者須在台灣設法律代表人「類落地」。數位部今天表示，近期跟TikTok三度會談，針對打詐專法草案內容溝通，TikTok理解台灣草案中類落地作法，也有意願配合。

行政院會9日通過打詐新4法，要求一定規模的境外網路廣告平台業者須在台灣設法律代表人「類落地」，藉以遵守台灣法律，違反情節嚴重者可降低流量，甚至封網域；一定規模的定義將訂定子法確認，不過外界預期TikTok、臉書、Google等都在預期範圍內。

知情人士表示，行政院會9日通過打詐新4法，數位部近期再次找TikTok溝通，透過線上會議，跟TikTok新加坡總部政府部門事務主管與法務相關主管溝通打詐專法「詐欺犯罪危害防制條例草案」，也跟TikTok說明後續將訂定子法規範細節。

「詐欺犯罪危害防制條例草案」中也有針對一定規模以上網路廣告平台祭出罰則，若沒盡到義務，最重可能限制接取。

知情人士表示，TikTok在會談中也釐清業者應盡責任，理解台灣草案中類落地作法（設法律代表人），也有意願配合，不過，TikTok能否在台灣類落地，後續也需要陸委會協助判斷。整體而言，TikTok關心的內容跟其他跨國網路廣告平台業者大致相同，並未對罰則表示意見。

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