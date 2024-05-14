勞部調查：7月人力需求 製造業2.2萬人最多

勞動部今天發布113年第2次人力需求調查結果概況。預估今年7月底人力需求以製造業淨增加2.2萬人最多，批發及零售業淨增加8000人居次，住宿及餐飲業淨增加7000人再次之。

根據報告，事業單位預計今年7月底較4月底需求人數預計增加6.8萬人、減少約7000人，等於人力需求淨增加6萬人，其中以製造業人力需求淨增加2.2萬人較多，主要原因為「公司營運擴增或多角化經營」及「退離者補充」。

製造業中，以電子零組件製造業淨增加4000人最多，電腦電子產品及光學製品製造業、機械設備製造業均淨增加2000人次之；其他行業別部分，批發及零售業淨增加8000人居次，住宿及餐飲業淨增加7000人再次之。

若就職業別觀察，勞動部表示，與113年4月底相較，7月底各職類人力需求以技藝機械設備操作及組裝人員淨增加1.9萬人較多，技術員及助理專業人員淨增加1.4萬人次之，服務及銷售工作人員淨增加1.2萬人再次之。

至於人力補充的主因，其餘各行業增加人力之首要原因多為「公司營運擴增或多角化經營」；住宿及餐飲業、醫療保健及社會工作服務業為「退離者補充」為大宗；藝術娛樂及休閒服務業為「即將進入本產業旺季」，其他服務業為「長期缺工」。

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