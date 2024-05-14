蘇花安再往前跨一大步 環評通過專案小組初審

環境部於14日召開「台9線蘇花公路安全提昇計畫環境影響說明書」專案小組第2次初審會議，本次會議經委員討論決議『建議通過』，並請於7月31日前補充資料後送環評大會討論，公路局將儘速依委員審議意見進行補充資料工作，以利計畫推展。

公路局今日由局長陳文瑞率隊，就2月份初審會議中審查意見進行說明，包括土方暫置及運輸策略、運送行經之蓬萊國小及崇德國小商討取得增加維護安全對策共識、隧道開挖排水、和平溪橋落墩、國家公園內隧道橫坑周遭植物、樹木移補植、生態調查等提出減輕對策，也對0403花蓮大地震對蘇花公路造成的影響進行說明。

陳文瑞表示，0403花蓮發生規模7.2強烈地震，迄今有感餘震達1千餘起，蘇花改路段均無影響，但台9線和平以南路段，新增崩塌造成數百公尺高的落石源，預估數年內落石頻繁導致封路次數增加，甚至每次中斷天數亦會延長；因此，蘇花安計畫已採長隧道及橋梁方式迴避災損路段，實應盡早推動來完成安全可靠的蘇花公路拼圖。

公路局將依今日小組審查意見，儘速辦理修正補充，俟環境部環評大會通過後續報建設計畫，建設計畫奉行政院核定後，積極趕辦設計、用地取得、發包施工等作業，配合分標策略，儘量採平行作業以縮短期程，及搭配和仁-崇德路段長隧道工期，以121年完工為目標。

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