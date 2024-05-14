華紙總座：國際漿價持續上揚 紙價6月有機會全面調漲

華紙（1905）14日舉辦法說會，總經理陳瑞和表示，長纖紙漿、短纖紙漿今年第1季以來持續上漲，其中，長纖紙漿每噸價格目前已站上800美元，紙價在5月也已調漲部分低價紙種，6月反映原物料上漲，有機會全面調漲。同時，先前花蓮廠受403地震影響，部分產線停產，本月也將全數恢復運轉。

華紙公布第1季合併營收52.8億元，年減3.3%，由於漿價從去年底回穩往上，營業毛利5.38億元，年增65.1%，毛利率10.2%，較去年同期提升四個百分點，稅後純益4,670.6萬元，由虧轉盈，每股稅後盈餘新台幣0.04元。

陳瑞和表示，反映漿價上揚，紙價不得不往上漲，不過，目前反映的較漿價慢，漲幅相對落後，6月上漲機率高，但還需視市場需求而定。

因應當前產業趨勢與全球減碳潮流，華紙規劃大幅度的能源轉型，正面看待企業的地球公民責任，致力把碳排放降到最低，以生質材料為基礎落實淨零碳排。華紙投入資本支出提高鍋爐效率，大幅提升花蓮廠「木質素汽電共生」的發電量，以全廠綠色能源自給自足為目標，預計2030年華紙花蓮廠的綠色及再生能源占比將達到90％以上，其他廠區也將整改以最新科技降減能耗。

華紙表示，秉持「綠色能源、綠色製造、綠色產品」為三大發展主軸，除強化零碳科技應用，提高綠色能源比例，同時也將以森林為本，以綠色纖維特色開發低碳產品拓展市場，建構自然高儲碳的永續產業，為企業帶來永續經營。

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