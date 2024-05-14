東捷資訊推出 eBanking 金融支付安全解決方案

東捷資訊（6697）14日於「CYBERSEC 2024 臺灣資安大會」上展示Thales金融支付安全解決方案。此方案涵蓋金融數位身分驗證、防偽冒風險分析管理和資料庫加密等應用，旨在滿足金融資安市場需求並符合金融法規。提供方案功能包括詐騙偵測預防、智能AI風險分析防護，可有效協助金融客戶防止詐騙交易和駭客入侵，更可搭配資料庫加密方案等全方位資安防護，助企業強化身分驗證和數據安全。

東捷資訊總經理陳春旭指出，東捷資訊擁有經濟部資安服務能量認證，並具備超過20年的資訊委外服務經驗。面對日益嚴重的資安威脅，東捷資訊致力於推廣零信任資安解決方案，其中最大特色在於提供金融交易安控系統的開發整合服務，包括協助企業制定資安防護方案以及提供異質系統的整合服務。透過一站式顧問整合服務，東捷資訊為客戶提供最可靠的零信任資安規劃方案。

金融業數位化發展面臨機遇與挑戰，資安與客戶體驗兼顧成為共同目標。即時評估風險並防止欺詐，同時遵守金融法規，避免罰款，亦為業者迫切之需；因此，透過預防欺詐行為，可有效降低管理成本並降低聲譽受損風險。

不僅如此，隨著全球資安暨零信任架構意識抬頭，東捷資訊亦於「CYBERSEC 2024 臺灣資安大會」展示Thales的「防偽冒風險分析管理方案」，該方案集成銀行用戶認證管理、風險管理、政策管理等功能，強化與網路銀行APP/ WEB整合。AI智能防偽冒風險分析可透過用戶行為生物辨識、裝置ID綁定、智能IP、地理識別、交易資訊識別等機制，協助銀行有效防範非用戶本人之非約定轉帳交易認證，透過風險分析引擎和策略管理功能對用戶交易數據、設備和網絡數據進行驗證，並透過AI學習判斷，進行風險分析管控。

此外，東捷資訊將同時展出的「金融支付安全解決方案」中包含Thales的「CipherTrust 資料安全平台」，此為集中化資料管理平台，可簡化企業資訊安全，提供端對端資料加密／代碼化、硬體加密等功能，確保資料轉移安全。該平台可整合硬體安全模組(HSM)，進一步提升金鑰保護等級。

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